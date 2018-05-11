В Туркмении напали на корреспондента "Радио Азатлык" Солтан Ачилову

В Ашхабаде в очередной раз подверглась нападению корреспондент Туркменской редакции Радио Свободная Европа/Радио Свобода ("Радио Азатлык") Солтан Ачилова.

Нападение на 68-летнюю Ачилову произошло утром 9 мая, когда она отправилась фотографировать церемонию возложения цветов к Вечному огню у мемориала жертвам Второй мировой войны в пригороде Ашхабада. По словам журналистки, её задержали несколько человек в черных костюмах и потребовали удалить все фотографии, угрожая арестом по подозрению в приобретении наркотиков. Когда она отказалась, они насильно забрали ее камеру, а снимки удалили. Журналистку продержали около двух часов, требуя, чтобы она перестала работать на "Радио Азатлык".

Это не первое нападение на Солтан Ачилову. В июле прошлого года на неё дважды нападали, а также угрожали смертью. Журналистку неоднократно задерживали.

Последнее нападение на Солтан Ачилову произошло через два дня после отчета представителей Туркмении на заседании Совета по правам человека ООН в Женеве. Заместитель министра иностранных дел Туркмениии Вепа Хаджиевзаявил на слушаниях, что "сам факт того, что корреспонденты "Радио Азатлык" беспрепятственно работают в стране",говорит о том, что в Туркмении не ограничивается свобода слова.

Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа / Радио Свобода (РСЕ/РС) Томас Кент назвал "возмутительным и оскорбительным" заявление заместителя министра иностранных дел Туркмении. Кент напомнил, что с 2014 по 2016 годы шесть журналистов медиакорпорации оставили свою работу из-за целенаправленной поддерживаемой государством кампании запугивания и злоупотребленияза их деятельность по освещению событий.

Корреспондент "Радио Азатлык" Сапармамед Непескулиев с июля 2015 года отбывает трехлетний тюремный срок по делу "о наркотиках". Коллеги журналиста считают дело сфабрикованным в отместку за выполнение им профессиональных обязанностей.