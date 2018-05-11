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Юлия Самойлова не прошла в финал "Евровидения" в Лиссабоне

Юлия Самойлова

Певица Юлия Самойлова, которая представляет Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2018" в Лиссабоне, не прошла в финал. Во втором полуфинале она выступала с песней I Won't Break. Ей не хватило голосов зрителей и профессионального жюри, сообщает РИА Новости.

В прошлом году Россия в конкурсе "Евровидение", который проходил в Киеве, не участвовала. Россию тогда также должна была представлять Юлия Самойлова. Однако Служба безопасности Украины запретила ей въезд в страну из-за того, что она в 2015 году выступала в аннексированном Крыму. Таким образом, певица нарушила украинское законодательство.

Самойлова инвалид первой группы, она с детства передвигается в инвалидной коляске.

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