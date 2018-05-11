Напавшего на Фельгенгауэр отправили на принудительное лечение

Суд в Москве в пятницу направил на принудительное лечение гражданина России и Израиля Бориса Грица, который ранил ножом журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. От уголовной ответственности обвиняемого освободили, сообщает портал "Медиазона".
Ранее следственная экспертиза признала Грица невменяемым.
Дело расследовали по статье о покушении на убийство.
23 октября прошлого года Гриц ворвался в редакцию "Эха Москвы" и несколько раз ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в шею. После задержания Борис Гриц заявлял, что журналистка "изводила его телепатически". Позднее у преступника выявили параноидную шизофрению. В Следственном комитете заявляли, что попросят суд отправить Грица на принудительное лечение.
Фельгенгауэр считает, что Борис Гриц только притворяется сумасшедшим. По словам журналистки, преступник знал, куда нужно бить ножом, а сам удар "был очень уверенный".
"Медиазона" отмечает, что перед нападением на Фельгенгауэр на государственном телеканале "Россия-24" вышли как минимум два сюжета, в которых упоминалось имя журналистки, а само "Эхо Москвы" обвинялось в "торговле информационным оружием" западным СМИ.
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