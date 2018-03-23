СК требует принудительно лечить мужчину, напавшего на Фельгенгауэр

Следственный комитет России требует, чтобы Борис Гриц, напавший на журналистку радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фильгенгауэр, был отправлен на принудительное лечение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По мнению следователей, Гриц не осознавал того, что делает в момент нападения на журналистку. В ближайшее время дело будет передано в суд, который рассмотрит возможность принудительного лечения.

23 октября 2017 года Гриц ворвался в редакцию "Эха Москвы" и ранил Татьяну Фельгенгауэр ножом в шею. После задержания Гриц заявлял, что журналистка "изводила его телепатически". Позднее у него выявили параноидальную шизофрению.

Фельгенгауэр считает, что Борис Гриц только притворяется сумасшедшим. По ее словам, преступник знал, куда нужно бить ножом, а сам удар "был очень уверенный".