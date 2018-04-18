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Суд начал рассматривать дело о нападении на Татьяну Фельгенгауэр

Журналистка "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр

Пресненский суд Москвы в среду начал рассматривать дело о нападении на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. Как сообщает издание "Медиазона", заседание ведет судья Елена Абрамова. На слушаниях присутствует обвиняемый в нападении – Борис Гриц.

23 октября прошлого года Гриц ворвался в редакцию "Эха Москвы" и несколько раз ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в шею. После задержания Борис Гриц заявлял, что журналистка "изводила его телепатически". Позднее у преступника выявили параноидную шизофрению. В Следственном комитете заявляли, что попросят суд отправить Грица на принудительное лечение.

Фельгенгауэр считает, что Борис Гриц только притворяется сумасшедшим. По словам журналистки, преступник знал, куда нужно бить ножом, а сам удар "был очень уверенный".

Коридор в редакции "Эхо Москвы", где напали на Татьяну Фельгенгауэр
Коридор в редакции "Эхо Москвы", где напали на Татьяну Фельгенгауэр

"Медиазона" отмечает, что перед нападением на Фельгенгауэр на государственном телеканале "Россия-24" вышли как минимум два сюжета, в которых упоминалось имя журналистки, а само "Эхо Москвы" обвинялось в "торговле информационным оружием" западным СМИ.

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