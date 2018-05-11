Владимир Познер поддержал уход Шевченко из СПЧ

Российский телеведущий Владимир Познер поддержал выход журналиста Максима Шевченко из Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России. Об этом он сообщил у себя в Инстаграме.

Телеведущий уточнил, что дважды покидал совет. По словам Познера, под руководством Эллы Памфиловой СПЧ не принял ни одного значимого решения.

Владимир Познер уточняет, что после возвращения в совет при Михаиле Федотове он осознал, что СПЧ "не только не является самостоятельной организацией", но и "не имеет реального влияния и носит сугубо декоративный характер".

Шевченко ранее объяснил свое решение тем, что Совет, как утверждает журналист, никак не отреагировал на массовые задержания участников акций протеста и, в частности, митингов "Он нам не царь" 5 мая. Тогда по всей стране в полицию забрали более 1600 человек. В Москве к десяткам протестующих применили силу при задержании и транспортировке в автозаках.