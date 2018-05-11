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Владимир Познер поддержал уход Шевченко из СПЧ

Владимир Познер

Российский телеведущий Владимир Познер поддержал выход журналиста Максима Шевченко из Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России. Об этом он сообщил у себя в Инстаграме.

Телеведущий уточнил, что дважды покидал совет. По словам Познера, под руководством Эллы Памфиловой СПЧ не принял ни одного значимого решения.

Владимир Познер уточняет, что после возвращения в совет при Михаиле Федотове он осознал, что СПЧ "не только не является самостоятельной организацией", но и "не имеет реального влияния и носит сугубо декоративный характер".

Шевченко ранее объяснил свое решение тем, что Совет, как утверждает журналист, никак не отреагировал на массовые задержания участников акций протеста и, в частности, митингов "Он нам не царь" 5 мая. Тогда по всей стране в полицию забрали более 1600 человек. В Москве к десяткам протестующих применили силу при задержании и транспортировке в автозаках.

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