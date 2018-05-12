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В Москве умер историк и политолог Игорь Бунин

В Москве 12 мая 2018 умер историк и политолог Игорь Бунин (фото:Politcom.Ru)

В Москве 12 мая скончался советский и российский историк, политолог Игорь Бунин. Он был одним из ведущих специалистов по новейшей истории Франции и современной российской политике.

Игорь Бунин – один из создателей Ассоциации центров политического консультирования и Фонда развития парламентаризма в России, создатель первого в России регулярного политического мониторинга, основатель направления российского консалтинга, работающего с предпринимателями и их объединениями.

В 1994 году увидел свет подготовленный под его руководством сборник "Бизнесмены России: 40 историй успеха", ставший первым "коллективным портретом" российского бизнеса.

Игорь Бунин неоднократно участвовал в программах Радио Свобода.

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