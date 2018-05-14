ЕСПЧ предложил Telegram подать жалобу на блокировку в России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) готов рассмотреть жалобу Telegram на блокировку в России. Об этом сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Кроме того, по его словам, ЕСПЧ уже зарегистрировал иск Telegram на штраф в 800 тысяч, наложенный в октябре, за отказ мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования для доступа к переписке пользователей.



В жалобе ЕСПЧ указывается на грубейшие процессуальные нарушения рассмотрения дела судом: не было назначено гражданского производства, дело было возбуждено в особом порядке и без объяснения причин.

8 мая Telegram обжаловал решение Верховного суда России, признавшего законным требование Федеральной службы безопасности предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей.

С 16 апреля по решению суда Telegram блокируют в России за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Поскольку мессенджер стал использовать для обхода блокировки серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать к ним доступ. Заблокированными оказались почти 20 миллионов адресов. При этом сам Telegram продолжает работать. В России проходят акции "за свободный интернет".