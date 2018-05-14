Опрос: 56% россиян чувствуют себя в международной изоляции

Число россиян, которые считают, что страна находится в международной изоляции, достигло максимальных показателей – 56 процентов. Это следует из опроса "Левада-центра", которое публикуют "Ведомости".

Количество тех, кого это беспокоит, выросло за последний год сразу на 12 процентных пунктов – до 37 процентов. На столько же — с 66 до 54 процентов— снизилась доля респондентов, которые считают, что России надо укреплять связи с Западом, отмечают социологи.

Одновременно выросло число негативных оценок западных стран. Около 40 процентов россиян считают, что к странам Запада в России относятся без особых чувств. К России же на Западе, по мнению четверти россиян, относятся в основном со страхом . Еще 21 процент участников опроса полагают, что западные страны относятся к Россиис тревогой, а 16 процентов считают, что страну презирают.

В 2014 году страны Запада ввели санкции в отношении России в ответ на аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины. С тех пор эти санкции неоднократно продлевались.

В начале апреля 2018 года министерство финансов США ввело санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний за вмешательство в американские выборы.

Кроме того, к серьезному кризису в отношениях между странами Запада и Россией привело отравление в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери. Около 30 стран объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном. Россия в ответ начала высылать сотрудников западных дипмиссий.