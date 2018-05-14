Болтон: смена режима в Иране не является частью политики США

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что смена режима в Иране в настоящее время не является частью политики администрации США. Болтон подчеркнул это, несмотря на свои прошлые заявления о том, что Соединенные Штаты должны добиваться установления нового правительства в Тегеране.

"Политика нынешней администрации сводится к тому, чтобы Иран никогда не приблизился к созданию ядерного оружия", - заявил Болтон 13 мая на телеканале ABC. Выступая в программе телекомпании Си-Эн-Эн, Болтон отказался от своих предыдущих высказываний, сделанных до того, как он присоединился к администрации США. "Я много писал и много говорил об этом, когда был совершенно свободным лицом", - сказал Болтон Си-Эн-Эн.

Болтон был назначен президентом Дональдом Трампом в марте и сменил генерала Герберта Макмастера. Считается, что он придерживается жестких взглядов по многим международным вопросам, включая Иран и Северную Корею. Болтон подчеркнул, что его работа теперь сводится к тому, чтобы давать советы Трампу и что политические решения будет принимать президент.

"Обстоятельства, в которых я сейчас нахожусь, это роль советника президента по национальной безопасности. Я не принимаю решения по национальной безопасности. Он [Трамп] принимает решения, и советы, которые я ему даю, остаются между нами", - сказал Болтон. В январе он высказал мнение, что Соединенные Штаты должны увеличить экономическое давление на Тегеран и оказать поддержку противникам правительства этой страны.