Глава МВД Грузии извинился за спецоперацию в ночных клубах

Глава МВД Грузии Георгий Гахария вышел к митингующим в центре Тбилиси и извинился за спецоперацию в ночных клубах. Министр пообещал наказать всех полицейских, которые превысили свои полномочия. Также Гахария пообещал пересмотреть политику Грузии по контролю за оборотом наркотиков. После его выступления, организаторы митингов заявили, что протесты прекращаются. Но также они заверили, что если через неделю не будет конкретных результатов, то акции возобновятся.

Массовый митинг перед зданием грузинского парламента начался в ночь на воскресенье. До этого полиция провела антинаркотическую операцию в ночных клубах. По официальным данным, тогда были задержаны восемь предполагаемых наркоторговцев.

Очевидцы говорят, что во время рейда полицейские применяли силу. После этого в центре Тбилиси началась стихийная акция протеста. Ее участники выступили против жестких действий полиции. Также они требовали легализации легких наркотиков. Около десяти человек, которые пытались прорваться к зданию парламента, были задержаны. В то же время в Тбилиси проходила акция ультраправых движений против пропаганды наркотиков.

Стихийная протестная акция началась после полицейских рейдов в тбилисских ночных клубах Bassiani и Cafe Gallery в ночь на субботу, 12 мая. Полиция в рамках этих спецопераций задержала восемь предполагаемых наркодилеров. Протестующие сочли действия властей неприемлемой "демонстрацией силы". Активисты требовали отставки премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и главы МВД Георгия Гахария.