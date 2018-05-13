Грузия: митинг за легализацию наркотиков завершился ничем

Несмотря на заявления организаторов масштабной акции против полицейских рейдов в ночных клубах и за легализацию наркотиков "стоять до конца", к утру воскресенья митингующих осталось так мало, что акцию пришлось прекратить без всякого результата.

Утром в воскресенье у здания парламента в Тбилиси оставалось всего 20 человек, хотя накануне в акции против рейдов полиции в ночных клубах и за легализацию наркотиков участвовали тысячи молодых людей. Полиция без труда разобрала палатки, где участники акции провели ночь и задержала по обвинению в мелком хулиганстве трёх участников движения протеста. Но их вскоре освободили.

Лидер движения за легализацию наркотиков "Белый шум" Бека Цикаришвили заявил журналистам, что организаторы акции не хотят дальнейшей конфронтации и решили прекратить митинг, объявленный ими накануне бессрочным, хотя власти не выполнили требование об отставке правительства, а премьер-министр Георгий Квирикашвили вообще отказался с ними встречаться.

Ранее в ночь на субботу сотни полицейских ворвались на территорию популярных ночных клубов "Басиани" и "Галерея" в центре Тбилиси. МВД объяснило необходимость спецоперации тем, что в этих клубах распространяются наркотики. На днях из-за передозировки погибли четыре подростка.

В ходе обыска в "Басиани" и "Галерея" полиция задержала восемь человек, обвинив их в распространении наркотиков. Посетители клубов оказали полицейским сопротивление. Затем около тысячи человек собрались у здания парламента Грузии на проспекте Руставели, где произошли стычки с полицией. В ходе беспорядков были задержаны еще 20 человек. В том числе лидер движения за декриминализацию употребления наркотиков, кандидат в президенты от партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе.