СМИ: Сергей Скрипаль тайно посещал Чехию и Эстонию

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, которого отравили в начале марта в Великобритании, посещал Чехию. Об этом сообщает чешский еженедельник Respekt.

По данным издания, Скрипаль как минимум один раз приезжал в Прагу в 2012 году. Кроме того, не менее одного раза представители чешских спецслужб встречались с бывшим российским разведчиком в Великобритании. Собеседники Respekt не связывают покушение на Скрипаля с его визитом в Чехию.

Информацию о визите Скрипаля в Чехию подтверждают источники газеты The New York Times. По их данным, бывший офицер ГРУ передавал чешским спецслужбам информацию о деятельности своих бывших коллег из России.

The New York Times со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника сообщает также, что в 2016 году Скрипаль тайно посещал Эстонию и встречался там с сотрудниками спецслужб. Собеседник газеты отметил, что ему неизвестно, о чём говорил Скрипаль с эстонскими разведчиками. Источник подчеркнул, что организацией встречи, в частности, занимались представители британских спецслужб.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным советскими учеными. Британские спецслужбы полагают, что яд был произведен в России. Москва это отрицает.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала одним из "наиболее вероятных источников происхождения" "Новичка" Великобританию, Словакию, Чехию и Швецию. Президент Чехии Милош Земан заявил, что в Чехии производилось вещество А-230, относящееся к классу "Новичок". Правительство и спецслужбы Чехии позднее сообщили, что ядовитое вещество класса "Новичок" не производилось и не хранилось в Чехии. Яд A-230 был синтезирован в научно-исследовательском институте чешского Министерства обороны в городе Брно в малых количествах для проведения тестов, что не является производством.