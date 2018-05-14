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Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Россия. Сочи. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин (слева направо) во время встречи.

В Сочи президент России Владимир Путин встретился с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает корреспондент "Интерфакса" из Сочи.

Путин выразил надежду, что при новом правительстве Армении отношения между Москвой и Ереваном будут развиваться не менее динамично, чем раньше.


Президент РФ подчеркнул, что Россия "рассматривает Армению, как "ближайшего партнера и союзника в регионе", добавив, что это касается и экономического взаимодействия, и вопросов безопасности.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне вечером прибыл в Сочи для участия в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщает Радио Азатутюн, армяне, проживающие в Сочи, устроили премьер-министру Армении теплый прием. По прибытии в Сочи Пашинян посетил местную армянскую церковь Сурб Саркис, где собралось много людей, чтобы лично поприветствовать его.

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