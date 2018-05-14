Москалькова: Малобродского следует перевести под домашний арест

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского следует перевести из СИЗО под домашний арест. В ходе встречи с депутатами Госдумы от фракции ЛДПР Москалькова выразила удивление позицией прокуратуры, которая выступает против этого.

Как сообщает ТАСС, она напомнила, что "вышла с таким ходатайством" и следователи его поддержали. Москалькова сообщила, что в понедельник навестила Малобродского, который находится в палате под охраной трех конвоиров.

"Когда я приехала, никаких наручников не было, но я узнала достоверно, что он приковывался наручниками, и поэтому был долгий спор с начальником ГУВД Москвы". Москалькова сказала, что "нормы применения наручников нуждаются в обсуждении".

Малобродский находится в тяжелом состоянии в больнице. Информации о возможном переводе его обратно в СИЗО пока нет. Накануне суд отказался отпускать Малобродского под домашний арест. На заседании суда ему стало плохо, и была вызвана бригада скорой помощи.

Как сообщает "Интерфакс", Малобродского оставят в больнице, по крайней мере, еще не неделю. Зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева сообщила в понедельник, что ФСИН не хочет пока его забирать. "Считают, что пусть он побудет под присмотром медиков: они его пообследуют, посмотрят", - сообщила Меркачева. По ее словам, "известно, что точно у Малобродского не подтвердился диагноз инфаркт".