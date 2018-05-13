Врачи: Малобродский по-прежнему в тяжелом состоянии

Состояние находящегося под арестом экс-гендиректора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского не изменилось и оценивается как средней тяжести.

Малобродский по-прежнему находится в отделении неотложной кардиологии в 20-й городской клинической больнице Москвы. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в справочной больницы.

Басманный суд Москвы в четверг отказал в рассмотрении ходатайства СК о переводе Малобродского из СИЗО под домашний арест. В тот же день Малобродский был госпитализирован в 20-ю городскую клиническую больницу Москвы.