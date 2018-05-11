СК критикует прокуратуру за позицию по аресту Малобродского

Следственный комитет России продолжит добиваться перевода бывшего генпродюсера "Седьмой студии" и бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского под домашний арест.

"Следствие не видит препятствий для изменения меры пресечения на домашний арест Алексею Малобродскому, обвиняемому в хищении бюджетных средств при реализации проекта "Платформа",— сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Она напомнила, что ходатайство о переводе Малобродского под домашний арест было направлено в Басманный суд Москвы, однако в ходе судебного заседания прокуратура не поддержала позицию следствия, посчитав, что обвиняемого необходимо оставить под стражей.

Позиция прокуратуры по поводу содержания Алексея Малобродского под стражей не соответствует разумной практике избрания меры пресечения. Об этом говорится в официальном заявлении Следственного комитета.

Постоянный лечащий врач Малобродского Ярослав Ашихмин сказал корреспонденту Радио Свобода, что не знает случаев, когда тяжелым кардиологическим пациентам оказывалась качественная медицинская помощь в СИЗО.

– Нигде, кроме кардиореанимации, таким пациентам нельзя оказать качественную медицинскую помощь, – отметил Ашихмин.

Сейчас у Ашихмина нет доступа к Малобродскому, поэтому он не знает, в каком состоянии находится пациент на данный момент. Но по слухам, которые дошли до Ашхимина, врачи 20-й больницы назначили "очень правильное и корректное лечение".

Малобродский находится в тяжелом состоянии в больнице. Информации о возможном переводе его обратно в СИЗО пока нет. Накануне суд отказался отпускать Малобродского под домашний арест. На заседании суда ему стало плохо, и была вызвана бригада скорой помощи.