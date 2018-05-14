В Каталонии избрали нового главу регионального правительства

Жоаким Торра стал новым главой регионального правительства Каталонии. Как сообщает испанская газета El Pais, кандидатуру Торры поддержали 66 депутатов, 65 выступили против, четверо воздержались от голосования.

Торра стал депутатом каталонского парламента в декабре прошлого года, после досрочных выборов в парламент. El Pais уточняет, что новый глава правительства не принадлежит ни к какой партии, однако является близким другом бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона. Кроме того, на выборы в парламент Торра шёл по спискам движения "Вместе за Каталонию", возглавляемого Пучдемоном. Кандидатуру Торры на сегодняшнем голосовании поддержали также сторонники независимости автономии из партии "Левые республиканцы Каталонии".

С декабря 2017 года региональный парламент несколько раз пытался выбрать главу правительства, в том числе Пучдемона. Однако он не мог вернуться в страну из-за уголовного преследования. 10 мая бывший лидер Каталонии назвал своим преемником Торру.

25 марта Пучдемона задержали в Германии, после пересечения границы с Данией. Сейчас он находится на территории ФРГ под подпиской о невыезде.

В октябре 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости региона. Власти Испании признали его незаконным и ввели в автономии прямое правление. Мадрид обвинил бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона и его сторонников в мятеже. Они покинули регион, опасаясь преследований со стороны испанских властей. В Испании им грозят многолетние тюремные сроки.