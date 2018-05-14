На этот год - в Иерусалиме

В Иерусалиме открыто посольство США в Израиле. Полотно из синей ткани с таблицы с надписью "Посольство США" сняли Иванка Трамп – дочь президента США и министр финансов США Стивен Мнучин.

В церемонии также приняли участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и старший советник Белого дома Джаред Кушнер – спецпосланник США на Ближнем Востоке и зять президента Дональда Трампа.

"Мы считаем, что обеим сторонам можно получить больше, чем они дают, чтобы все люди могли жить в мире, свободном от страха, где можно добиваться исполнения своей мечты", – сказал Кушнер. "Иерусалим должен оставаться городом, который объединяет людей всех конфессий", – отмечается в заявлении представителя США.

Палестинцы, которые хотят, чтобы их собственное будущее государство имело столицу в Восточном Иерусалиме, возмущены решением Трампа, который отказался от политики предыдущих администраций в отношении сохранения посольства США в Тель-Авиве.

Ситуацию на Ближнем Востоке обсуждают правозащитник Алла Гербер, независимый журналист Надежда Кеворкова, политологи-востоковеды Алексей Малашенко, Зеев Ханин.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.