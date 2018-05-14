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"Духовник Путина" стал митрополитом Псковским и Парховским

Тихон (Георгий Шевкунов), фото 2012 года

Глава Патриаршего совета по культуре и наместник Сретенского монастыря епископ Тихон (Шевкунов) получил новую должность - митрополита Псковского и Парховского. Таким образом, он сможет в будущем претендовать на выдвижение кандидатом на пост патриарха. Решение о новой должности епископа Тихона объявлено вечером 14 мая после заседания Священного церковного синода, проходившего по традиции за закрытыми дверями.

Останется ли Шевкунов наместником Сретенского монастыря и ректором Сретенской семинарии, пока неизвестно.

В СМИ Шевкунов упоминается как человек, приблеженный к Владимиру Путину, его духовник. Тихон Шевкунов – главный редактор сайта "Православие.ру", популярного среди православных интернет-ресурса.

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