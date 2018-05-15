Неразлучная верхушка. Эфир в 19:05

Старый президент, старый премьер, старые члены правительства. Откуда взяться новой России? Обсуждают экономические аналитики Семен Новопрудский и Руслан Гринберг.. Ведущая Елена Рыковцева
Эфир в 19:05
Опрос на улицах Москвы
Семен Новопрудский и Руслан Гринберг о том, что власть не хочет менять "своих"
Старый президент, старый премьер, старые члены правительства. Откуда взяться новой России? Обсуждают экономические аналитики Семен Новопрудский и Руслан Гринберг.. Ведущая Елена Рыковцева
Эфир в 19:05
Опрос на улицах Москвы
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