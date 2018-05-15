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Политика

"Пришлось откатить назад". Закон о "контрсанкциях" принят в первом чтении

Государственная дума России в первом чтении 15 мая приняла законопроект о "контрсанкциях". Его единогласно поддержали все 410 депутатов, присутствовавших на заседании. Одновременно с этим депутаты приняли поправки в Уголовный кодекс РФ, которые вводят ответственность "за исполнение иностранных санкций на территории России".

Ранее российские СМИ со ссылкой на Администрацию президента сообщали, что Кремль выступил против принятия документа о "контрсанкциях" в нынешнем виде. В Администрации президента сочли, что поправки наносят вред российским, а не иностранным компаниям. Ко второму чтению, которое запланировано на 17 мая, законопроект, как ожидается, будет изменен.

Пленарное заседание Госдумы РФ 15 мая 2018 года
Пленарное заседание Госдумы РФ 15 мая 2018 года

Законопроект "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств" был внесён в Госдуму 13 апреля. Он, в частности, предусматривает запрет или ограничение импорта в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, алкоголя, табака. В изначальной версии документа упоминались ограничения на ввоз в Россию лекарств из западных стран и запрет на прием на работу американцев.

Некоммерческие организации, которые занимаются помощью больным, направили главам обеих палат российского парламента письмо с требованием не допустить включения лекарств и медицинской техники в список товаров, запрещенных к ввозу из-за санкций. Позднее стало известно, что конкретные предложения из поправок решили убрать.

Поправки в Уголовной кодекс, принятые сегодня Госдумой, предусматривают за исполнение санкций иностранных государств штрафы до 600 тысяч рублей, а также тюремное заключение на срок до четырех лет.

За принятием закона о контрсанкциях внимательно следит политолог Екатерина Шульман. По ее мнению, о последствиях принятия законопроекта говорить пока рано:

Важно увидеть, в каком виде закон дойдет до третьего чтения

- Важно будет увидеть, в каком виде закон дойдет до третьего чтения. В первом чтении, по думскому регламенту, одобряется концепция законопроекта. Поскольку никто толком не знает, в чем заключается концепция, ко второму чтению, когда возможно внесение поправок, законопроекты претерпевают радикальные изменения, - объясняет политолог. - В этом случае это будет в особенности так, потому что версия второго чтения уже была представлена общественности на заседании совета по законотворчеству, которое состоялось на прошлой неделе. Версия второго чтения короче и не содержит упоминаний ни об одной отрасли или группе товаров, и вообще никаких описаний конкретных мер, которые могут быть приняты. Там указаны шесть даже не методов, а неких направлений действий, которыми может воспользоваться президент или правительство, если захотят. Это ограничение или прекращение международного сотрудничества, не указано, в каких формах. Это ограничение либо запрет на въезд каких-то нехороших людей. Это ограничение или запрет на ввоз товаров, тоже каких-нибудь. И запрет и ограничение на участие организаций недружественных стран в приватизации государственного и муниципального имущества и в оказании услуг, то есть участие в государственных или муниципальных тендерах. Вот такие чрезвычайно общие вещи, - рассказала Екатерина Шульман.

Политолог Екатерина Шульман
Политолог Екатерина Шульман

По мнению эксперта, никакого правового содержания новый законопроект не имеет. Он разрешает исполнительной власти пользоваться теми полномочиями, которые у нее и так есть. Поэтому новый вариант закона о контрсанкциях выглядит не совсем безвредным, но менее опасным, чем предыдущий:

- Дума не решилась запретить что бы то ни было. Там, кроме ввоза лекарств, было много других интересных предложений - прекращение защиты прав интеллектуальной собственности, отмена патентных прав на территории Российской Федерации, ограничения на найм рабочей силы, назывались разные отрасли - атомная, авиационная, редкоземельные металлы, - напоминает Екатерина Шульман. - Почему до такой степени пришлось откатить назад? Первая причина - базовая, политическая - Дума пыталась слишком выставить себя на передний край внешней политики, а формирование внешней политики - это в наших условиях не ее прерогатива. Вторая причина - это возмущение лоббистских групп. Потому довольно много отраслей было названо, и они могли довольно серьезно пострадать. Еще на первоначальном совещании Совета по законотворчеству представители ведомств говорили, что "уйдем мы сейчас с рынка редкоземельных металлов, и его радостно займут китайцы" или "а как же наша атомная промышленность без внешних поставщиков, она тоже загнется", - говорит Екатерина Шульман.

Но, кроме недовольства лоббистов, свою роль в отмене этих непопулярных решений сыграли и общественные настроения, полагает политолог:

Не стоит преуменьшать значение общественного шума

- Не стоит приуменьшать значение общественного шума в виде такой скоординированной и системной кампании, которую вели и социальные сети, и всякие подписанты петиций, и, что еще важнее в наших условиях, общественные организации, которые могут высказываться в Общественной палате, могут писать письма президенту, чей авторитет чрезвычайно высок, - говорит политолог. - На этом фоне получилось, что проект еще и непопулярен.

То есть он не только вызывает недовольство лоббистов и не очень нравится политическому руководству, но он еще и раздражает граждан, и оказалось, что это совсем не нужно. Антисанкции были политическим проектом "Единой России" , под ним подписалось все ее руководство и практически вся фракция, нужно было как-то его прикрыть фейерверком разных других инициатив. Я думаю, частично с этим связана эта побочная активность - уголовная ответственность за исполнение санкций, а еще давайте признаем нежелательными организациями тех, кто вмешивается в выборы... Это совершенно избыточная мера, потому что любая деятельность, которую сочтет враждебной Минюст, может привести к тому, что организация будет признана нежелательной. Это тоже избыточное законотворчество, но оно создает впечатление некоторой активности. А, в отличие от антисанкционного проекта, это все может быть принято, я думаю, без особенных помех, - считает Екатерина Шульман.

Продажа лекарств в аптеках Новосибирска
Продажа лекарств в аптеках Новосибирска

О возможных экономических последствиях закона о контрсанкциях рассуждает директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев:

Думе надо было соблюсти лицо. Вряд ли эти санкции будут стоить много для США и других стран

- Закон получился рамочный. Думе надо было соблюсти лицо, надо было что-то принять в ответ на зарубежные санкции. В каком виде будут эти санкции - решать правительству и президенту, - полагает эксперт- Вот тогда можно будет делать экономические оценки – сколько эти санкции будут стоить для российской экономики. Вряд ли это они будут много стоить для США и других стран. Поэтому от точных экономических оценок я бы пока воздержался - до возможного принятия более конкретных документов со стороны правительства и президента. В своем первом закон был более конкретный. Там были меры, которые напрямую касались авиапромышленности,я имею в виду поставки авиационного титана в США. Это было бы крайне болезненно прежде всего для нас, а не для кампании «Боинг». В первом издании также были меры по ракетному двигателестроению, что тоже было бы весьма болезненно для нас . Также там были меры по импорту американских лекарств. Тот законопроект был более конкретный и более скандальный, потому что ударял прежде всего по нам, - говорит Игорь Николаев.

Экономист Игорь Николаев
Экономист Игорь Николаев

Почему же депутаты решили отступить и не принимать санкций против конкретных предприятий, переложив ответственность на правительство? Здравый смысл здесь не при чем, считает экономист:

Победила боязнь ответственности

- Возобладала боязнь. Увидели реакцию общества, в том числе и медицинского сообщества, хотя раньше, желая запретить ввоз импортных лекарств, например, уверяли, что советовались с экспертами. Покажите нам экспертов из медицинского сообщества, которые говорили: "Мы отказываемся от американских лекарств". Или покажите таких пациентов. Причем ответы депутатов, я сам в дискуссиях слышал, были примерно такими: ничего, будем лечиться швейцарскими лекарствами. Победил ли при такой оценке разум? Нет, это просто возобладало желание сохранить хоть как-то лицо и максимально уйти от ответственности. Потому что депутаты поняли, что, если им придется принимать конкретные меры, то ответственность будет в первую очередь на них. Вот что победило - боязнь ответственности, полагает Николаев.

14 мая в новый законопроект внесли пункт об уголовной ответственности за исполнение на территории России санкций иностранных государств. По мнению Игоря Николаева, эти меры могут коснуться и ряда российских кампаний:

Подобные законопроекты раскручивают спираль санкционного противостояния, это плохо для экономики

- Если санкции вводятся в отношении определенных кампаний, то теоретически, эти меры могут коснуться тех, кто перестает работать с этими компаниями из-за риска попасть под американские санкции, - рассуждает эксперт . – На самом деле, это очень плохо. У нас в экономике и так очень высокая степень неопределенности. Понятно, что санкционное противостояние усиливается, а что значит такая неопределенность на фоне санкционного противостояния? Инвесторы в ожидании, они замирают, не зная, до какой степени это все усилится дальше. Но когда у вас стопорятся инвестиции, то и экономика тормозит, что мы и видим сейчас в экономике. Подобные законопроекты, которые раскручивают спираль санкционного противостояния, вносят еще большую неопределенность, это плохо для экономики. Но авторы законопроекта этого не понимают, - уверен экономист Игорь Николаев.

О введении новых санкций в отношении России 6 апреля объявил Минфин США . В черный список попали ряд крупных российских бизнесменов и их компании, в частности Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, группа ГАЗ, "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Эти меры обрушили российские акции и ослабили рубль.

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