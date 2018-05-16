Умерла руководитель Театра.doc Елена Гремина

Руководитель московского Театра.doc Елена Гремина скончалась в среду утром в своей квартире на 62-м году жизни. Родственники покойной сообщили "МБХ-Медиа", что причиной смерти стали серьезные заболевания сердца и почек.

Елена Гремина родилась в Москве в 1956 году. Она окончила Литературный институт имени Горького, а в начале 90-х годов поставила первый спектакль по собственной пьесе. Гремина участвовала в организации театральных фестивалей, семинаров и конкурсов.

1 апреля этого года в возрасте 62 лет скончался от сердченого приступа муж Греминой Михаил Угаров – режиссер и художественный руководитель Театра.doc. Супругов называют создателями театрального движения "Новая драма".

Театр.doc, основанный Греминой и Угаровым в 2002 году, считается одной из первых открытых независимых театральных площадок современной России.

Среди известных постановок Театра.doc – спектакль "Час 18 минут" о погибшем в московском СИЗО юристе Сергее Магнитском, а также постановка "Болотное дело" о судьбах людей, арестованных после событий 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве.