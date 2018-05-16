Бизнесмены выступили против наказания за исполнение санкций

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил против принятия закона об уголовной ответственности за исполнение иностранных санкций. В бюро правления организации в среду заявили о категорической недопустимости подобных мер.
В РСПП считают, что новый законопроект создает условия для давления на бизнес и необоснованного уголовного преследования россиян и иностранцев. Он также может привести к ухудшению делового климата и потере Россией инвестиционной привлекательности.
15 мая Госдума приняла в первом чтении закон об уголовной ответственности за исполнение в России западных санкций. Он, в частности, может ввести в Уголовный кодекс статью за отказ от сделок с россиянами на основании исполнения санкций иностранных государств. За такое нарушение авторы поправок предлагают штрафовать на сумму до 600 тысяч рублей или лишать свободы на срок до четырех лет.
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