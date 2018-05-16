Верховный суд Татарстана отменил активистке штраф за репост

Верховный суд Татарстана отменил штраф в 10 тысяч рублей назначенный активистке Ирине Никифоровой за репост сообщения об акции против строительства мусоросжигательного завода в Казани. Об этом сообщает издание "Медиазона".

Дело Никифоровой было направлено на новое рассмотрение в суд нижней инстанции.

В начале апреля суд оштрафовал Никифорову на 10 тысяч рублей за нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Активистка вместе с малолетним ребенком была задержана сотрудниками полиции на акции против строительства мусоросжигательного завода. Поводом для задержания стал репост сообщения о проведении несогласованного с властями митинга.

Акции протеста против мусоросжигательного завода проходят в Казани уже несколько лет. Жители города опасаются резкого ухудшения экологической обстановки.