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Верховный суд Татарстана отменил активистке штраф за репост

Акция против мусоросжигательного завода в Казани (Архивное фото)

Верховный суд Татарстана отменил штраф в 10 тысяч рублей назначенный активистке Ирине Никифоровой за репост сообщения об акции против строительства мусоросжигательного завода в Казани. Об этом сообщает издание "Медиазона".

Дело Никифоровой было направлено на новое рассмотрение в суд нижней инстанции.

В начале апреля суд оштрафовал Никифорову на 10 тысяч рублей за нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Активистка вместе с малолетним ребенком была задержана сотрудниками полиции на акции против строительства мусоросжигательного завода. Поводом для задержания стал репост сообщения о проведении несогласованного с властями митинга.

Акции протеста против мусоросжигательного завода проходят в Казани уже несколько лет. Жители города опасаются резкого ухудшения экологической обстановки.

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