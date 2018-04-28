Другой бизнес Донбасса. Эфир в 16:05

Можно ли создать конкуренцию олигархам Донбасса? Виталий Портников беседует с директором Донецкого агентства регионального развития Сергеем Семовоником. Эфир в 16:05.
Можно ли создать конкуренцию олигархам Донбасса? Виталий Портников беседует с директором Донецкого агентства регионального развития Сергеем Семовоником. Эфир в 16:05.
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