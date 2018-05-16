"НТВ, хватит!" Правозащитники требуют уголовных дел против телеканала

В Кировском районном суде Иркутска состоялось первое судебное заседание по жалобе правозащитницы Натальи Варшней на незаконный отказ в возбуждении уголовного дела и бездействие регионального Следственного комитета, куда она обращалась по поводу действий сотрудников телеканала НТВ, нарушивших, по мнению Варшней, неприкосновенность ее частной жизни. А потом иркутские правозащитники вышли на одиночные пикеты с лозунгами "НТВ, хватит врать!", "СК, хватит покрывать НТВ".

– В ноябре 2017 года к нам за помощью обратился Айдын Юсифов, проживающий в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, которого избили сотрудники правоохранительных органов (предположительно, ФСБ), вынуждая согласиться на, так называемую, провокацию дачи взятки сотруднику ГИБДД, – вспоминает координатор иркутского отделения российского движения "За права человека" Святослав Хроменков. – Как рассказал пострадавший, вечером, когда он подходил к своей машине, люди в масках набросились на него, повалили на землю, застегнули сзади наручники и закинули в микроавтобус. Потом ему нанесли несколько ударов в область почек и поясницы, после чего привезли в отдел, где снова избили, заставляя позвонить "гаишнику" по фамилии П. и предложить ему взятку в сумме 13 тысяч рублей за водительское удостоверение. Юсифов отказался, и впоследствии попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Мы оказали ему правовую помощь, результатом чего стало возбуждение уголовного дела по пыткам и жестоком обращении, которое впоследствии расследовано так и не было.

Вскоре после этого, в декабре 2017 года в Иркутск была "заряжена" группа журналистов НТВ, результатом работы которой стал документальный фильм о работе правозащитников в России – "Право на лево-2". На 23-1 минуте фильма появилось утверждение о том, что иркутские правозащитники получают финансирование из-за рубежа.

– В фильме показали документы и переписку, которые нельзя было больше взять нигде, кроме как из электронной почты, – говорит Хроменков. – Ее либо вскрыли сами "энтэвэшники", либо эта информация была незаконно передана сотрудниками спецслужб журналистам НТВ, которые так же взяли ее из нашей электронной почты.

После показанного на канале НТВ фильма на одном из заседаний Департамента образования г. Иркутска в присутствии всех директоров школ города и их замов были показаны нарезки из фильма НТВ и портрет правозащитницы Наталии Варшней, которая по совместительству является педагогом одной из иркутских школ. "При этом показ сопровождался устной характеристикой, что, и "у нас" показанные в фильме экстремисты есть, и, ну как же так можно совмещать должность руководителя "вражеского" правозащитного центра и заместителя директора школы, поэтому мне нужно сделать выбор", – рассказывает Наталья Варшней.

Попасть на личный прием к руководителю Департамента образования Иркутска она не может уже полтора месяца, несмотря на письменное заявление о назначении встречи. После пережитого стресса Варшней со своим юристом обратилась в региональный следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела против журналистов НТВ. А через месяц узнала, что ей отказали даже в проведении доследственной проверки. Отказ был обжалован руководителю СУ СК России по Иркутской области Буневу, на что позже так же был получен отказ. В результате правозащитница обратилась в суд. Суд ей отказал, оставив жалобу без рассмотрения. Повторно поданное исковое заявление, уже по новым основаниям, тоже было оставлено без движения. На четвертый раз суд все-таки решил жалобу по существу рассмотреть. Результата пока нет.

Параллельно с этим иркутские правозащитники направили запросы в разные правоохранительные структуры с просьбой предоставить материалы проводимой в отношении них оперативно-розыскной деятельности. Однако выяснилось, что она не велась. Таким образом, правоохранители, по сути, подтвердили, что по закону они не могли скачать данные с электронной почты Наталии Варшней и передать их журналистам НТВ. А, следовательно, устанавливать виновника уже не надо – незаконный факт распространения и получения информации именно журналистами НТВ, по сути, доказан.

Это не единственный случай нападок журналистов НТВ на правозащитников. Осенью 2017 года правозащитник Андрей Бабушкин адресовал Генеральному прокурору России Юрию Чайке, а также главе Роскомнадзора Александру Жарову обращение о нарушении своих прав журналистами НТВ. Речь идет, о том, что якобы некий осужденный Григорий Иоффе, находящийся в одной камере с экс-мэром Махачкалы Саидом Амировым, не получил должной помощи от правозащитника Бабушкина в то время, как самого Амирова правозащитник щедро одарил своим вниманием. Так эту историю преподнес телеканал.

– Я никак не мог отказать Григорию Иоффе в помощи, поскольку никогда в жизни его не видел, – написал генпрокурору Бабушкин. – В августе 2015 года я проверял ИК № 6 г. Соль-Илецка, известное как "Черный Дельфин". Однако Амирова там в то время еще не было. Проверка длилась семь часов. Ко мне обратилось 45 осужденных. Человека по фамилии Иоффе среди них не было. Более того, среди 145 тысяч осужденных, что обращались в нашу организацию за 20 лет ее существования, также не было фантазера с такой фамилией.

Правозащитник предпринял попытку найти этого "жалобщика", но не смог. Кто же такой Григорий Иоффе?

– Если он был осужден к пожизненному лишению свободы, то его преступление должно было быть громким и резонансным, – рассуждает Бабушкин. – Набираем слова "осужденный Григорий Иоффе". Однако "выскакивает" председатель Общественной Палаты Крыма. Неужели он? Нет, Григорий Адольфович на свободе. Набираю в Интернете фамилию Иоффе со словосочетанием "Черный дельфин". Узнаю, что в Крыму предлагают ввести ответственность за убийство дельфинов. Похоже, что кроме съемочной группы НТВ о существовании Григория Иоффе больше никто не знает.

Другая правозащитница Валерия Приходкина живет и работает в Челябинске. Она говорит, что боится выходить из дома, потому что на нее однажды буквально напали журналисты НТВ.

– Не так давно у меня был инсульт, еле выжила. И вот нынешней весной, когда я вышла из подъезда со своим пятилетним внуком, на меня набросились журналисты НТВ. Они не давали мне пройти, загораживали дорогу. Все это на глазах моих соседей и родственников. Мой внук сильно испугался и все время плакал, нам даже пришлось позже вызывать скорую помощь, – рассказывает она. – Вы понимаете, откуда-то же они узнали, где я живу, в каком подъезде и, самое главное, когда выйду из дома! Либо они незаконно прослушивали мой телефон, либо им передают информацию правоохранительные органы, которые, опять же, незаконно мой телефон прослушивают. Перед выходом из дома я как раз созвонилась с родственницей и сказала, что выхожу через 15 минут.

В один из сюжетов НТВ "попала" свердловская правозащитница Лариса Захарова, активный борец с пытками в Уральском регионе. Федеральный канал опубликовал ее интимное видео, которое незаконно было записано и распространено сотрудниками местной пенитенциарной службы во время ее свидания с гражданским мужем в исправительной колонии № 3 г. Краснотуринска. Видео попало и на другие телеканалы – РенТВ и Lifenews. Для того, чтобы защитить свои честь и достоинство, Захарова обратилась в суд, который вынес отказ в удовлетворении исковых требований. Сейчас ее жалоба находится на рассмотрении в Европейском суде по правам человека в Страсбурге.

– Все осложнялось тем, что мой муж на тот момент был за решеткой, – рассказывает Лариса Захарова. – Я боялась, что из-за моих судебных тяжб его будут пытать. И ему действительно угрожали. Сейчас, когда он уже дома, стало немного легче. Другое дело, что я до сих пор не могу оправиться от того, что в частную жизнь можно вот так вот легко взять и засунуть свои грязные руки. Получается, что фсиновцы для того, чтобы давить на кого-то из заключенных, могут просто взять и поставить камеру в комнату свиданий, где он законно проводит со своей женой время, а потом, в случае неподчинения, разместить это видео в интернете. Об уважении семейной жизни речи в этой стране, конечно, не идет.

За последний год жертвами журналистов НТВ стали десятки российских правозащитников. И, как отмечают большинство их них, перед тем, как на горизонте появлялось НТВ, обязательно случалась какая-то значительная история нарушения чьих-то прав, которую непременно надо было замять. Например, история пыток в Усолье-Сибирском, которую расследовала иркутская правозащитница Наталья Варшней. Или история пыток в ИК-2 г. Челябинска, где сотрудники ФСИН убили заключенного чеченца Исраилова, которую активно освещала челябинская правозащитница Валерия Приходкина. Или история пыток в ивдельских колониях Свердловской области, которой до сих пор занимается екатеринбургский юрист Лариса Захарова.