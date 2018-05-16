Кара-Мурза – младший ответил на заявление Исаева из "Единой России"

Заместитель председателя движения "Открытая Россия" Владимир Кара-Мурза – младший продолжит работу, направленную на установление ответственности для тех, кто нарушает права российских граждан.
Комментируя заявление первого заместителя главы фракции "Единой России" Андрея Исаева о возможном наказании для Кара-Мурзы за действия, которые привели к введению санкций против России, политик подчеркнул, что не собирается корректировать свои планы, "в том числе по передвижениям".
Оппозиционер заявил, что "Закон Магнитского" – это не санкции против России. "Это персональные санкции против конкретных деятелей, причастных к нарушениям прав российских граждан и коррупции", – подчеркнул политик.
Андрей Исаев назвал "явкой с повинной" слова оппозиционера о том, что он добился введения "акта Магнитского" в восьми странах. Кара-Мурза в ответ на это заявил, что "явка с повинной – это когда институты государства используют для защиты личных финансовых интересов коррупционеров и недобросовестных чиновников".
Накануне Госдума России приняла в первом чтении закон об уголовной ответственности за исполнение в России западных санкций. Он предусматривает штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет за предоставление иностранным государствам сведений или рекомендаций, которые могут спровоцировать их на новые санкции.
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