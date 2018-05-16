Гомофобная игра "Пила". Аутинг и насилие в Башкортостане 

Первые сообщения о нападении на геев в Уфе появились месяц назад. С тех пор их число только растет, но никто из жертв нападений не готов говорить открыто. Единицы обращаются к правозащитникам и в ЛГБТ-организации, ещё меньше – в полицию. Кто может стоять за гомофобной игрой "Пила", с помощью которой выявляют жертв для насилия – в материале "Idel.Реалии".

"Впервые с этим столкнулся и боюсь! Я в Уфе совсем недавно, по работе сюда приехал из другого города. По местным соцсетям идут рассылки, что активизировалась "Гомофобная игра "Пила", то есть уничтожение таких как я. Ищут, знакомятся, завлекают, уничтожают", — таких сообщений в соцсетях и в закрытых группах в мессенджерах появляется все больше.

Геи Башкортостана в ужасе, но знакомиться в онлайне не перестают. Это один из немногих способов начать общение и найти партнера.

Руководитель башкирского отделения "Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие" Кристина Абрамичева узнала о "гомофобной игре" больше месяца назад. Активисты Альянса стали присылать в чат афиши. На них персонаж из фильма "Пила" на желтом фоне, а справа от него надпись: "Чечня. Comeback. Теперь и в Уфе (в сноске — свыше 50 лучших гомофобов из Чеченской республики в гостях в башкирской столице)". Сначала активисты подумали, что за этим, кроме угроз, ничего не стоит, но первые сообщения о нападениях стали поступать уже через пару дней.

В Уфе кто-то отслеживает геев: знакомится с ними в соцсетях или на специальных досках знакомств на сайтах, списывается, а потом жестоко избивает. Так произошло с Иваном (имя изменено), историю которого мы уже рассказывали.

Ограниченный и небезопасный круг

Геи в Башкортостане знакомятся в онлайне — на сайтах Bluesystem, "Гей Уфа" и в закрытых группах во "ВКонтакте".

— Секс сейчас, — написано в первом сообщении на доске объявлений одного из сайтов.

— Сколько лет и параметры? — приходит через пару минут в ответ.

— 26-180-80-16 (возраст, рост, вес и размер полового члена — "Idel.Реалии").

— 28-185-75-15.

— Место есть?

— Да.

— Пиши на почту: ****@mail.ru.

Не так давно там стали появляться объявления по поводу "Пилы". Кто-то, считая, что агрессивно настроенный человек в онлайне может быть той самой "Пилой", скидывает ссылки на аккаунты, кто-то просит "Пилу" "наказать виртов, платников и вичовок".

Выходить на контакт с общественными или ЛГБТ-организациями пострадавшие от действия так называемой "Пилы" или других агрессивных гомофобов опасаются. В первую очередь, в силу того, что главный страх геев в регионах — это оказаться раскрытым. Тогда они могут лишиться работы и порой семьи.

"В Российскую ЛГБТ-сеть обратился человек, сообщивший о том, что его друг был избит двумя неизвестными в подъезде его собственного дома несколько дней спустя после того, как обратившийся получил письмо с угрозами в адрес обоих молодых людей с почтового ящика koneczuzhe.ochenskoro@bk.ru. С пострадавшими работают психологи и юристы. В интересах пострадавших мы не можем назвать ни их имена, ни города, в которых они проживают. Российская ЛГБТ-сеть будет добиваться того, чтобы нападавшие были найдены и осуждены. Возможно, нападение связано с работой так называемой "Гомофобной игры "Пила", информация о которой появилась в СМИ в апреле. Если вы знаете что-то о этой "гомофобной игре" или стали жертвами преследований или нападения, свяжитесь с нами по электронной почте legalhelp@lgbtnet.org", — такое сообщение появилось в группах "Российской ЛГБТ-сети" несколько дней назад.

Как пояснили в организации, они пока не могут с уверенностью утверждать, что нападения в Уфе вообще были, — пострадавшие не соглашаются продолжать общение и не предоставляют доказательств.

Поножовщина в Стерлитамаке

На прошлой неделе журналист "Idel.Реалии" написала в сообщества ЛГБТ с просьбой сообщить о нападениях или рассказать о случаях насилия над ними. На один из таких постов пришел ответ из Стерлитамака.

"Узнал у друга, который в полиции работает, все реально. Только пострадавший не студент БГПУ, а второкурсник Стерлитамакского БашГУ. На него напали 8 мая в парке Кирова. Телесные средней тяжести, нанесенные в драке с применением холодного оружия. Пострадавший в 1-й клинической больнице Стерлитамака, в травматологии. Нападавшие — уроженцы Грозного и Стерлитамака", — сообщал человек.

"Idel.Реалии" на протяжении всей прошлой недели пытались найти контакты пострадавшего или его знакомых, но безуспешно. Не получилось выяснить чего-то большего и у главы Альянса Кристины Абрамичевой. В местных соцсетях писали, что нападения в Стерлитамаке могут быть связаны с открытием гей-клуба в городе. Как пояснил администратор самой крупной группы во "ВКонтакте" для геев в городе, клуба у них нет, но переодически устраивают вечеринки для парней в разных заведениях города.

Он также поделился тем, с чем однажды столкнулся сам.

– Познакомился с парнем в сети. Потом он мне написал, что изначально его целью было "поймать и избить", но потом он понял, что мы "нормальные люди". Вот собственно и все. Это было пару лет назад, на этом общение закончилось. Об угрозах геям слышу переодически, но вроде никто не пострадал. Меня лично всегда удивляет, что большинство считает, если сидеть и молчать, то все будет хорошо, – написал администратор.

"Конец уже скоро"

"У меня возникла неприятная ситуация. Лукавить не буду: да, я нетрадиционной сексуальной ориентации. Но думаю, это не дает повода другим лезть в мою личную жизнь. Собирать обо мне какие-то данные, где я живу и работаю. Это противозаконно. Недавно мне пришло письмо от неизвестного с угрозой расправы меня и моего друга из Самары Александра", – такое сообщение размещено в одном из чатов.

Геям в Башкортостане приходят примерно одинаковые сообщения на почту. В них какой-то человек угрожает, обещая "заняться" парнем.

"Ну здорово, ******* (оскорбительное обращение к геям — "Idel.Реалии"), пора нам уже давно выйти из тени достаточно долго за вами следили и еще продолжаем следить! Расправа будет очень ужасной! Так что пока наслаждайся последними деньками Тимур-Андрей.. первый будет твой друг который не давно приезжал Сама, что бы ты немножко помучался , а потом уже и ты. Такие твари не должны ходить по земле, не если только ползать! Можешь уже мысленно постится со своим другом! Тобой мы займемся позже, ходи пока очень аккуратно и оглядывайся по сторонам , достаточно много знаем где живешь где работаешь, ты меня даже консультировал по инструменту даже не догадываясь кто я! Удачи ******* (такое же оскорбление)! Конец уже очень скоро!" (орфография и пунктуация сохранены).

В Уфе, как рассказывают ЛГБТ-активисты, это уже не первый случай шантажа, угроз и насилия над геями. Они переодически случаются, но на этот раз экстремисты представляются "Пилой" и действуют открыто.

Самый известный случай в столице Башкортостана — это убийство транссексуала Анжелы Ликиной (настоящее имя — Олег Воробьев) в 2016 году. Девушка стала известна незадолго до этого. В сеть попало видео того, как сотрудники ГИБДД, увидев документы Ликиной, в которых написаны ее официальные ФИО, стали смеяться и в итоге отпустили ее, хотя останавливали за непристегнутый ремень. Анжеле Ликиной нанесли несколько ножевых ранений в область груди. Полиция подозревала в совершении преступления любовника бывшей жены транссексуала.

Аутинг

17-летний студент техникума из одного башкортостанского города рассказал "Idel.Реалии", что его унижают в учебном заведении. Молодой человек поделился со своей однокурсницей, с которой, как он думал, у него доверительные отношения, и рассказал, что он — гей. Через несколько дней об этом уже знал весь техникум.

– Уже несколько месяцев я терплю унижение и оскорбления в свой адрес в техникуме. Знаю, что я должен дать отпор, но всему техникуму его не дашь. Мне каждый день тяжело вставать и идти туда, я специально опаздываю на пары, чтобы в коридоре никого не встретить. Мне тяжело ходить на перемены, очень тяжело идти по коридору и чувствовать, как в тебя тычут пальцем и кидают всякую ерунду в спину. Весь, абсолютно весь техникум пускает про меня слухи, – написал он в ответ на один из постов "Idel.Реалии" в соцсетях.

Он уверен, что если бы не однокурсница, то никто бы не понял о его ориентации.

– Я не показываю то, что меня как-то это задевает, но это уже невозможно терпеть. Я не знаю, что делать, не выдерживаю. Что я им сделал плохого, чтобы заслужил такого отношения?

Когда молодой человек стал давать отпор обидчикам, его начали бить. "Просто избивают толпой", – рассказывает он. В полицию он решил не обращаться, так как не готов назвать причину агрессии со стороны сверстников.

В России аутинг довольно распространен в соцсетях. Есть даже специальные группы в том же "ВКонтакте", где публикуют ссылки на страницы и скриншоты переписок с геями, таким образом "разоблачая" их. Сами же геи в ответ создали группы, где публикуют такие же данные на так называемых "педоборцев".

Голубая система

Сайт "Blue system" ("Голубая система") – одна из самых известных площадок для знакомств геев в России. На нем же есть форумы с обсуждениями разных вопросов – от взаимоотношений до гороскопов. Одна из веток посвящена реакции геев на группы вымогателей, которые сначала знакомятся с геями, а потом требуют денег, чтобы их ориентация не стала публичной.

"Полиция полностью бездействует, действия правозащитных ЛГБТ-организаций неэффективны. Нужны идеи по противодействию таким бандам", – написано в посте.

Его автор предлагает "наказать приманку", "облить краской", "размещать информацию об участниках в соцсетях". То есть, делать все то, что делает противоположная сторона с геями. На форумах уверены, что ничего другого в ответ они сделать не могут, тем паче – обратиться в полицию.

"В общем, моему френду 5 мая пришло в Whatsapp сообщение с типичной угрозой. Мы немного поржали, но все же для безопасности он уехал к сестре, мало ли что. Эти существа знают адрес, ФИО его и даже где работает. Решили покопаться немного, погуглить, попробивать, наткнулись на ЦПХ Стерлы (сокращение Стерлитамак – "Idel.Реалии"). Есть мнение "Пила" – это и есть ЦПХщники (скорее кто-то из админов). Творят и сливают наших", – уверены некоторые в соцсетях.

"Idel.Реалии" обратились с официальным запросом в МВД РФ по Башкортостану. Срочного комментария получить не удалось.

Сейчас тема с "Пилой" в Башкортостане почти сошла на нет. Никто из пострадавших не решился на сотрудничество с ЛГБТ-организациями.

– К сожалению, сейчас мы не можем подтвердить информацию о том, что в Башкортостане работает такая группа (речь о "Пиле" – "Idel.Реалии"). Это не значит, что этой группы нет или что ЛГБТ в регионе не преследуется. Мы следим за ситуацией, – заявили "Idel.Реалии" в "Российской ЛГБТ-сети".

Местные активисты из "Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие" в Башкортостане также разводят руками – никто не хочет рассказывать о нападениях.

– В пабликах тишь да гладь – все продолжают обсуждать фильмы, развлечения, любовь, – отмечает Кристина Абрамичева. – И это несмотря на мои призывы поделиться информацией и быть более осторожными. Так что о ситуации в Стерлитамаке по-прежнему ничего не известно. То, что геи, не боясь, оставляют телефоны – это, конечно, дурной знак. При отсутствии самоорганизации ЛГБТ-сообщества и нежелании даже обращаться за помощью, можно всех перебить по одиночке преспокойно.