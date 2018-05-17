СМИ: Ротенберг инвестирует в недвижимость в ФРГ в обход санкций

Российский миллиардер Аркадий Ротенберг, находящийся в санкционном списке ЕС и США, предположительно, в обход санкций инвестирует в крупные объекты недвижимости в Германии. Об этом говорится в совместном расследовании немецких журналистов телерадиокорпорации Südwestrundfunk и газеты Berliner Zeitung.

Речь идет о зданиях в Берлине, Мюнхене, Франкфурте и Гамбурге. Стоимость всех этих объектов оценивается примерно в один миллиард евро. Их объединяет то, что за всеми ними стоит разветвленная сеть десятков компаний, в том числе офшорных, сообщает "Немецкая волна".

Расследователи, в частности, связывают с Ротенбергом, которого называют "другом Путина", комплекс зданий Kudamm-Karree в западном центре Берлина. Исторические здания комплекса XX-го века - театр и комедийный театр инвесторы планируют снести для того, чтобы построить там торговый центр.

При строительных работах авторы расследования обнаружили вывеску фирмы Mars Propco 1, за которой, по данным немецких журналистов, стоит Михаил Опенгейм. Его называют человеком из окружения Ротенбергов. Ранее Опенгейм совместно с Аркадием Ротенбергом фигурировал в расследовании газеты "Ведомости" о покупке "Газпромом" оборудования и комплектующих на более чем 200 миллиардов рублей.

В расследовании германских журналистов также речь идет о здании оперы в Мюнхене, крупном офисном комплексе в Гамбурге, отеле Sofitel во Франкфурте-на-Майне и отеле Stue в Берлине.

Аркадий Ротенберг не имеет право делать инвестиции в Германии, так как находится под санкциями ЕС и США с 2014 года. В январе этого года он и его брат Борис были включены в так называемый "кремлевский доклад" - список приближенных президента России Владимира Путина, в отношении которых могут быть введены санкции за вмешательство в выборы в США.

В обосновании внесения Ротенберга в санкционные списки было указано на его давнее знакомство с Путиным, благодаря которому, как утверждается, он получал крупные подряды от государства. Ротенберг - совладелец компании "Стройгазмонтаж", которая является генеральным подрядчиком строительства открытого во вторник Путиным Крымского моста. Компания Ротенберга готовится начать строить самый дорогой мост в России - на Сахалин.