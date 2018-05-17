В Новосибирске неизвестные избили активистов, вышедших на пикет к мэрии

Несколько неизвестных избили активистов движения "Гражданский патруль" в Новосибирске, когда те подходили к месту проведения пикета около здания мэрии города. Участники акции получили легкие телесные повреждения, сообщил корреспонденту “Сибирь.Реалии” руководитель регионального отделения общественной организации Ростислав Антонов. Несмотря на инцидент, пикет состоялся, однако во время его проведения еще несколько молодых людей напали на протестующих и облили краской плакат с карикатурой на мэра Анатолия Локтя и руководителя строительной компании “Дискус” Алексея Джулая.

Сотрудники полиции, находившиеся рядом, по словам Антонова, не препятствовали действиям нападавших, хотя ранее проявили к плакату повышенный интерес, потребовав закрыть полиэтиленовым пакетом лицо главы города. По мнению сотрудников МВД, изображение мэра не соответствовало заявленной теме пикета. Участники акции протеста требовали от администрации Новосибирска обнародовать названия строительных компаний, которые в общей сложности задолжали за аренду земельных участков более 3 миллиардов рублей, а это 10 процентов от размера городского бюджета. По данным активистов, лидером по задолженности является компания “Дискус”, которую возглавляет депутат горсовета Алексей Джулай.

Ростислав Антонов сообщил изданию, что по фактам нападения намерен написать заявление в полицию, хотя в ходе предварительной беседы полицейские сообщили ему, что считают расследование “бесперспективным”. Якобы правоохранительные органы уже изучили записи видеокамер наблюдения с места инцидента, и ни на одной из них не видно лиц нападавших.



Ранее на активистов, распространявших тираж газеты, где было опубликовано расследование “Гражданского патруля” о деятельности коммерческих структур, принадлежащих Алексею Джулаю, уже нападали люди, личности которых так и не удалось установить. После публикации результатов расследования, где ставятся под сомнение финансовые схемы, используемые “Дискусом”, у Ростислава Антонова сожгли дачу, а сайт организации подвергся хакерской атаке. Эти действия гражданский активист непосредственно связывает со своей общественной деятельностью.