Елене снятся голоса и фигуры, девушки в красном и белом, синем и золотом, которые медленно движутся по сцене и рассказывают мужскими голосами старинную историю войны и предательства, честолюбия и жестокости. Ей снятся белые мраморные головы, оставшиеся от разбитых варварами колоссальных статуй, снится, как песок времени сыплется в дыры музыкальных инструментов, как жестокий и вероломный султан читает по-русски свои превосходные, недостижимо утонченные стихи.

Собственно, ей остается пробудиться, еще раз удостовериться, что видение ее не покидает, не развоплощается в утреннем воздухе квартиры на метро "Аэропорт", и начать разыскивать любую доступную литературу времен падения Константинополя, на всех языках. Стихи Мехмета-Завоевателя она переведет с английского источника, из разнообразных хроник и документальных свидетельств составит пьесу о падении Константинополя 29 мая 1453 года. Собственно, по тому же принципу, что выстраивала тексты пьес о Беслане или о Сергее Магнитском.

Эту историю я знаю от самой Елены Греминой, потому что в свое время была потрясена спектаклем "150 причин не защищать родину" и подробно обсуждала его с автором. Это безупречная во всех отношениях работа, которая могла бы отлично выглядеть не только в маленьком Театре.doc, но и на каком-нибудь колоссальном пространстве. "Этот спектакль, благодаря чуткости и любви пятерых актрис, – писала Гремина, – вытащил меня из мрака, из ужасной депрессии, в которую я попала по личным тогда причинам... Театр исцеляет, вы сами знаете, люди театра, и даже невыносимую боль глушит хоть на время. Они, артистки мои дорогие, меня заставили вернуться к жизни". Подзаголовок спектакля – "Семь стратегий выживания в эпоху перемен". Надо сказать, ни одна из стратегий не позволяет героям этой истории остаться в живых, и только две помогают сохранить честь, пожертвовав жизнью. Только две.

Я бы сказала, что Гремину и Угарова интересовали не только современные документальные методы (об этом прежде всего написано во всех публикациях и даже в статьях Википедии про обоих основателей документального театра в России), но и – в самом глубоком, вневременном, классическом смысле – экстремальные состояния, несправедливость, страдание, рок (в античном представлении, в том числе в семейных сценах), глупость, безумие, государственное насилие и личное сопротивление. В смысле умения выдерживать страшное, нечеловеческое зло и сознательно работать по его развоплощению – они оба были колоссы. Если смотреть на весь объем написанных Греминой пьес, то очевидно, что ее остро интересует политическая история и личный выбор человека в ходе таковой. "150 причин" появились в театре до начала даже Майдана, не говорю о военных действиях на востоке Украины, как великое предчувствие нового витка неизбежной войны, но у зрителей обычно возникает вопрос, как связана украинская война и эта пьеса. Объяснить эту связь возможно только огромной интуицией и историческим опытом художника Греминой.

Ничего удивительного в том, что она не смогла без него жить

Для людей, которые были хоть немного знакомы с парой Угаров – Гремина, очевидно, что они были колоссальным, неразрывнейшим образом связаны. Они не то что любили друг друга, они не могли думать друг без друга; все обычные слова о супругах, партнерах и соратниках кажутся в их случае недостаточными. После очередного наезда на театр Елена была совершенно уверена, что скоро ее посадят, а Миша будет носить ей передачи, или наоборот, но кто-то один должен остаться на свободе и помогать другому.

Ничего удивительного в том, что она не смогла без него жить: таким ужасающе-незабываемым и прекрасным для зрителя образом закончилась их жизненная пьеса. Она была драмой, если смотреть на историю преследования театра; если понимать, что эти гонения подорвали здоровье обоих и стали причиной преждевременной смерти, но отказаться от своей участи и призвания они не могли, – ее можно считать трагедией. Для них самих эта пьеса была, безусловно, любовным романом, всепоглощающим и счастливым.

Елена Фанайлова – журналист "Свободы", ведущий программы "Свобода в клубах"

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции​