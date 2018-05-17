США передали Нацгвардии Украины 500 противотанковых гранатометов

США передали Национальной гвардии Украины первые 500 ручных противотанковых гранатометов RSRL-1. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков. На каких условиях Нацгвардия получила гранатометы и разрешено ли их применять в Донбассе, Аваков не уточнил.

Впервые США поставили оружие украинской армии в декабре 2017 года. Тогда военные получили снайперские винтовки на общую сумму более 40 миллионов долларов. В марте 2018 года Вашингтон одобрил поставку на Украину 37 противотанковых ракетных комплексов Javelin. Сумма контракта составила 47 миллионов долларов. Согласно договоренностям с США, армия Украины не будет применять комплексы Javelin против вооруженных сепаратистов в Донбассе.

Всего в бюджете США на 2018 год на военную помощь Украине предусмотрено более 620 миллионов долларов, отмечает издание "Украинская правда".

Киев и страны Запада обвиняют Россию в поддержке сепаратистов в Донбассе и поставках им бронетехники, оружия и припасов. Кремль эти обвинения не признает.