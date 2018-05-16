"Бои продолжаются каждый день". Почему Донбасс ждет глубокая заморозка

Специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер съездил в Донбасс, чтобы на месте изучить гуманитарную ситуацию в регионе. Накануне визита в деле урегулирования конфликта на востоке Украины произошли два знаковых события: мандат Волкера расширили с Донбасса на всю Украину, а в российских СМИ появились сообщения, что Владислава Суркова, партнера Волкера по урегулированию конфликта, отправляют в отставку.

В окружении Суркова причиной отставки называют его нежелание работать с замороженным на годы конфликтом, в который превращается война в Донбассе.

– Я не хочу делать никаких предположений о возможных отставках в России, – заявил Курт Волкер в Славянске в ответ на вопрос о грядущей отставке Суркова. – Единственное, что имеет значение – это решение Владимира Путина, которое он примет по поводу того, что должно произойти. Господин Путин является разумным и способным человеком, который хорошо осознает, что он делает, и, если он готов к установлению мира, мы готовы об этом говорить с кем угодно. Если война и оккупация будет продолжаться, мы и дальше будем оказывать этому сопротивление.

В "красной зоне" идут бои и перемещение гражданских происходит исключительно по специальным пропускам

Официальной причиной визита Курта Волкера в зону Операции объединенных сил (ООС – так теперь на Украине называют бывшую "зону АТО") – необходимость ознакомиться с гуманитарной ситуацией в регионе. Территории в зоне ООС теперь на карте поделены на цвета – красный, желтый и зеленый. В "красной зоне" идут бои и перемещение гражданских происходит исключительно по специальным пропускам. В "желтой зоне" жизнь и передвижения гражданских может быть ограничена военными, в "зеленой" ничего существенного происходить не должно. Волкер в сопровождении американских журналистов объездил линию фронта, пообщался с новым хозяином региона – командующим ООС генерал-лейтенантом Сергеем Наевым и гораздо более опытным в реалиях по обе стороны линии разграничения заместителем наблюдательной миссии ОБСЕ Александром Хугом и встретился в Славянске с жителями "красной зоны".

Русские женщины из "красной зоны"

Людей из красной зоны для встречи с Куртом Волкером собрали волонтеры, работающие с американскими благотворительными проектами. Встреча шла за закрытыми дверями в присутствии посла США в Украине Мари Йованович, но корреспондент Радио Свобода на ней побывал. На всех этапах отбора и встреч представителей украинских властей не было.

Четыре женщины приехали на встречу из наиболее горячих точек войны по дуге линии соприкосновения от Горловки до Донецка. Фамилий не звучало, женщины называли свои имена и рассказывали о своих проблемах, чем дальше, тем более непринужденно и откровенно.

В селе нет никакой администрации, ближайший орган власти находится в 60 км от их домов, а в населенном пункте уже живет больше ста человек, одиннадцать из которых дети

Потом Курт Волкер подчеркивал, что на войне в Донбассе "больше всего страдает русское население, которое так стремится защищать Россия" и сказал журналистам, что встречался с "четырьмя русскими женщинами". Но по крайней мере одна пожилая дама из села Водяное говорила на суржике, местной смеси украинских и русских слов и родилась под Винницей. Сел с названием Водяное на фронте два, и оба в самом пекле. Женщина, прибывшая на встречу в Славянск, была с Водяного под Песками, с околицы которого просматривается донецкий аэропорт. По ее словам, в селе нет никакой администрации, ближайший орган власти находится в 60 км от их домов, а в населенном пункте уже живет больше ста человек, одиннадцать из которых дети. Люди самоорганизовались, сами выбивают и распределяют гуманитарную помощь, сотрудничают с военными и любыми благотворительными организациями, которые смогли к ним добраться. Делегата Водяного очень беспокоила ООС и присвоение "красного" статуса селу, поскольку теперь волонтеров благотворительных организаций в зону боев не пускают. Еще село надеется на помощь США с углем к будущей зиме. Проблемы с медициной, школой, питьевой водой остались за скобками – к ним уже как-то притерпелись.

На встрече были женщины из Торецка (город на линии фронта напротив Горловки), села в 15 км от Горловки и многострадальной Авдеевки. Все собеседницы Курта Волкера получали помощь по линии USAID. Одной маме, воспитывающей двух приемных детей, помогли отремонтировать дом после обстрела, мать пяти детей получила материальную помощь. "Да одела их всех и старшему купила велосипед на день рождения. Очень рад был!" – сообщила она Волкеру.

На встрече со спецпосланником жители Донбасса говорили, что очень устали от войны. Что им не хватает информации и все новости в селах они получают только "от России", потому что "украинские каналы на обычные антенны не ловятся", а после недавнего включения украинских глушилок "заснежило" и телевидение "с той стороны".

– У меня сын в Донецке в спортивном институте учится и ко мне в гости не ездит, его там все устраивает, а вот моей сестре ДНР очень не нравится. Не знаю даже почему, – вдруг доверительно рассказала американцу одна из женщин.

Люди говорили о проблемах родственников с той стороны, об отсутствии воды в Ясиноватой, о синхронном отключении воды при обстрелах Донецкой фильтровальной станции в украинской Авдеевке. И что уголь на будущий год нужен, наверное, и Авдеевке, в которой уже скоро год как из-за взрыва газопровода из Донецка нет природного газа.

Отдельную уже "украинскую" ветку газопровода на Авдеевку построили еще прошлой осенью, но газ по ней до сих пор не пустили. Эта ветка – один из наглядных примеров неэффективности Донецкой военно-гражданской администрации и ее руководителю губернатору Павлу Жебривскому в Киеве предрекают отставку не менее энергично, чем в Москве Владиславу Суркову.

– Волкер оперирует не только материалами ОБСЕ, но и собственным опытом, ведь он посещает фронт чаще, чем любой западный дипломат, – говорит украинский политолог Константин Батозский. – Благодаря этому ему удаётся поддерживать безупречную линию переговоров в отношении Кремля. Последнему не остаётся ничего, кроме как перевернуть стол в неудачной шахматной партии. Именно это мы наблюдаем с постановкой на паузу Россией всех переговорных процессов – от Минска до комиссии Сурков-Волкер.

Сурков – на выход?

Что изменится в переговорном процессе, если Владислава Суркова действительно, как обещают СМИ, отправят в отставку и снимут с этой темы?

Мы хотим, чтобы Россия серьезно отнеслась к предложениям о введении миротворческой миссии ООН

– У нас не было официального сообщения российской стороны об отставке Владислава Суркова, – говорит Волкер. – Он назначен российской стороной как ее представитель на переговорах, и мы имели с ним несколько встреч. Мы хотим, чтобы Россия серьезно отнеслась к предложениям о введении миротворческой миссии с мандатом ООН, благодаря чему будут созданы условия для возращения мирной ситуации и полного выполнения Минских договоренностей. И если Россия готова для такого диалога, то мы готовы встретиться как с господином Сурковым, так и с кем угодно другим, кого Россия назначит для таких переговоров. Я считаю важным держать двери открытыми для прекращения конфликта и поиска его решения. И хотя Россия не приняла решения войти в эти открытые двери, тем не менее мы держим их открытыми.

– В окружении Владислава Суркова утверждают, что он потерял интерес к Донбассу, потому что не хочет работать с замороженным конфликтом. Готовы ли вы к тому, что Россия не пойдет навстречу, и на то, что конфликт так и останется замороженным?

Бои продолжаются каждый день и каждую неделю здесь погибают люди

– В первую очередь, если вы посещаете зону конфликта, то знаете, что речи о замороженном конфликте не идет. Бои продолжаются каждый день и каждую неделю здесь погибают люди и это недопустимая ситуация! И мы не можем позволить, чтобы так продолжалось и дальше - ситуация должна быть перезагружена. И хотя от конфликта в первую очередь страдают местные жители, я считаю, что Россия тоже страдает от продолжения этой войны. Россия заняла позицию, что она непричасна к происходящему и ни за что происходящее в регионе не отвечает, но мы знаем то, что мы видим собственными глазами и мы должны быть готовы двигаться дальше, чтобы добиться настоящего и реального мира.

– Есть ли альтернатива переговорам на тот случай, если Россия не пойдет на сценарий введения миротворцев, как предлагает Украина и Запад?

– Над альтернативой мы работаем каждый день. Альтернатива одна – Украина должна стать успешной, сильной и богатой страной. Чем более здоровой, успешной и привлекательной она будет, став образцом для оккупированных территорий, тем сложнее России будет продолжать войну и удерживать эти территории под своим контролем.

– Вы готовы поехать в Донецк или Луганск?

– Я с большим удовольствием поеду в Донецк и Луганск, когда там настанет мир и будет восстановлен украинский контроль, тогда, когда эти города станут частью Украины. Чего я не хочу делать, так это давать любые предлоги для легимитизации искусственных образований которые называют "народными республиками" и которые не должны существовать.