США предоставят Киеву средства на развитие Донбасса

Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит Украине дополнительную финансовую помощь на развитие Донбасса. По сообщению, опубликованному в субботу, 12 мая, на странице украинского отделения USAID, речь идет о сумме в 125 миллионах долларов, которые будут направлены в Донбасс и на другие территории, которые "почувствовали на себе влияние российской агрессии".

Деньги будут использованы для дальнейшей стабилизации и объединения украинских общин в регионе, повышения устойчивости местной экономики и ускорения ее развития, говорится в сообщении.

Официально о предоставлении Киеву денег будет объявлено 15 мая на специальной пресс-конференции, в которой примут участие представитель USAID Брок Бирман, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и посол США в Киеве Мари Йованович.

В конце марта 2018 года Палата представителей Конгресса США утвердила проект предоставления помощи Украине на 2018 год. "На инициативу по поддержанию безопасности Украины" по линии Пентагона в согласовании с американским Госдепартаментом выделяется 200 миллионов долларов, записано в документе. Эта сумма пойдет на подготовку украинских военных, закупку оборудования и "летальных вооружений оборонительного характера", поддержание работы разведслужб страны и логистическое обеспечение.