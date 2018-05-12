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США предоставят Киеву средства на развитие Донбасса

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер

Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит Украине дополнительную финансовую помощь на развитие Донбасса. По сообщению, опубликованному в субботу, 12 мая, на странице украинского отделения USAID, речь идет о сумме в 125 миллионах долларов, которые будут направлены в Донбасс и на другие территории, которые "почувствовали на себе влияние российской агрессии".

Деньги будут использованы для дальнейшей стабилизации и объединения украинских общин в регионе, повышения устойчивости местной экономики и ускорения ее развития, говорится в сообщении.

Официально о предоставлении Киеву денег будет объявлено 15 мая на специальной пресс-конференции, в которой примут участие представитель USAID Брок Бирман, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и посол США в Киеве Мари Йованович.

В конце марта 2018 года Палата представителей Конгресса США утвердила проект предоставления помощи Украине на 2018 год. "На инициативу по поддержанию безопасности Украины" по линии Пентагона в согласовании с американским Госдепартаментом выделяется 200 миллионов долларов, записано в документе. Эта сумма пойдет на подготовку украинских военных, закупку оборудования и "летальных вооружений оборонительного характера", поддержание работы разведслужб страны и логистическое обеспечение.

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