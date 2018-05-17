Сенат США утвердил Джину Хаспел директором ЦРУ

Сенат США утвердил кандидатуру Джины Хаспел в должности директора ЦРУ, завершив таким образом полемику вокруг её причастности к допросам "с пристрастием" подозреваемых в терроризме. Хаспел, которая станет первой женщиной-директором ЦРУ, проработала в агентстве 33 года и в настоящее время является исполняющим обязанности директора.

Кандидатура Хаспел была утверждена, несмотря на жесткую оппозицию по поводу её причастности к жестким методов допроса, в том числе к симуляции утопления, в отношении задержанных после терактов 11 сентября 2001 года. Многие считают, что эти методы приравнены к пыткам.

Хаспел большую часть своей карьеры в ЦРУ провела как секретный сотрудник. В 2002 году была резидентом ЦРУ в Таиланде, где агентство проводило допросы в секретной тюрьме, используя различные методы. Три года спустя она распорядилась уничтожить видеозаписи этих допросов.