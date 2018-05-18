Дело о нападении на главного редактора "Областной газеты" передано в СК

Прокуратура передала в Следственный комитет России дело о нападении на главного редактора екатеринбургского издания "Областная газета" Дмитрия Полянина. Он сообщил у себя в Фейсбуке, что теперь дело будут расследовать по статье о воспрепятствовании деятельности журналиста.

На Полянина напали в середине апреля. По словам журналиста, неизвестные ударили его ударили куском арматуры возле подъезда.

В "Областной газете" связали нападение с другими похожими эпизодами, которые издание описывало в материале, посвященном "коммунальным войнам Екатеринбурга".

Соратник Навального Леонид Волков тогда сообщил, что аналогичное нападение было совершено на правозащитника Дмитрия Калинина. Оппозиционер предположил, что оно также могло быть связано с темой ЖКХ, так как юрист мог участвовать в процессах передела рынка "не на той стороне".