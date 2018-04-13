В Екатеринбурге напали на редактора газеты и на правозащитника

В Екатеринбурге неизвестные накануне вечером напали на главного редактора издания "Областная газета" Дмитрия Полянина. По словам журналиста, возле подъезда его ударили куском арматуры.

У Полянина сотрясение мозга и сломано ребро. Он обратился в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело.

В "Областной газете" связывают нападение с другими похожими эпизодами, которые издание описывало в материале, посвященном "коммунальным войнам Екатеринбурга".

Соратник Навального Леонид Волков пишет у себя в Телеграме, что в тот же день аналогичное нападение было совершено на правозащитника Дмитрия Калинина. Оппозиционер считает, что оно тоже связано темой ЖКХ, так как юрист мог участвовать в процессах передела рынка "не на той стороне".