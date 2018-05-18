У посольства России в Киеве прошла акция в поддержку Сенцова

У посольства России в Киеве в пятницу днем прошла акция в поддержку Олега Сенцова. Ее участники прочитали вслух документальную пьесу российской сценаристки Елены Греминой о судебном процессе над украинским режиссером, сообщает проект "Крым.Реалии".

Активисты также развернули перед телекамерами плакаты с требованием освободить Сенцова.

16 мая стало известно, что Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Сегодня правозащитный центр "Мемориал" объявил, что присоединяется к этому требованию. "В далеко не полных списках российских политзаключенных, которые ведет наша организация, имена 24 граждан Украины, включая Сенцова. Все они, как и остальные политзаключенные, должны быть немедленно освобождены", – говорится в пресс-релизе организации.

Российские спецслужбы задержали Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко в Крыму в мае 2014 года. Их обвинили в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Обвиняемые свою вину не признали.

Сенцов и Кольченко признаны правозащитным движением "Мемориал" политическими заключенными. Российские власти включили их в список "террористов и экстремистов".