"Бесславные ублюдки": соцсети о новом правительстве РФ

Владимир Путин принял предложения Дмитрия Медведева по поводу нового состава правительства, и список тех, кто в него вошел, наконец объявлен официально. Большинство имен публике хорошо знакомы и вызывают не удивление, а досаду. Все шутки по поводу назначения Виталия Мутко на пост вице-премьера по строительству пошучены уже неделю назад.
Список нового правительства надо публиковать с шапкой «бесславные ублюдки». Ну правда - омерзительное сборище.
«Новый» состав правительства. Могильщики медицины, образования и культуры - Скворцова, Васильева и Мединский - остались на своих местах. Силуанов, который финансирует похороны социальной сферы, - повышен до первого вице-премьера. Разваливший спорт Мутко - тоже повышен до вице-премьера по строительству. Команда молодости нашей, команда с которой нам не жить.
За каждой фамилией - килотонны энергии, сжатой, как пружина. Энергии, направленной на о̶б̶о̶г̶а̶щ̶е̶н̶и̶е̶ ̶п̶о̶д̶к̶о̶н̶т̶р̶о̶л̶ь̶н̶ы̶х̶ ̶ф̶и̶н̶а̶н̶с̶о̶в̶ы̶х̶ ̶г̶р̶у̶п̶п̶ мощный рывок для всей России!
Обсуждали на прошлой неделе и то, что Сергей Приходько, один из героев расследования ФБК про Настю Рыбку, в итоге ушел из вице-премьеров - однако, как выяснилось, ушел он не слишком далеко (в отличие от других героев: Олег Дерипаска сегодня вышел из совета директоров РУСАЛа, а последний пост в Инстаграме Насти Рыбки был опубликован еще в начале марта).
НУ вот и вторая (микро)сенсация: Приходько назначен замглавы аппарата правительства. Раньше он этот аппарат возглавлял в ранге вице-премьера. Так что ФБК не выбивает, а всего лишь понижает :)
Для Сергея Эдуардовича это отличный вариант: должность, кабинет, автомобиль с люстрой и при этом отсутствие прежнего геморроя
Один из наиболее забавных фактов о новом правительстве - то, что в него вошли сразу трое бывших охранников Путина, один из которых возглавил Министерство по чрезвычайным ситуациям.
В стране, непригодной для жизни, самое важное министерство – это МЧС. Но именно МЧС – одно из немногих, где случились перемены при «новом» правительстве. Именно МЧС не справлялось настолько, что старого министра оставить не могли.
Новый глава МЧС - Евгений Зиничев. Тот самый Зиничев, бывший охранник Путина, который и трех месяцев не смог высидеть на посту губернатора Калининградской области, попросившись в привычную среду. На месте замглавы ФСБ он пробыл полтора года.
Анонимный канал Дмитрия Колезева
Хочу как-нибудь увидеть совещание главы Росгвардии Золотова, главы МЧС Зиничева и губернатора Тульской области Дюмина. Три охранника Путина.
В общем и целом состав правительства похож на список "приближенных к телу", иронизируют в Сети.
Одно назначение, достойное позитивной оценки - новый министр природных ресурсов и экологии, бывший губернатор Ямало-Ненецкого округа - обнаружил в правительстве политолог Аббас Галлямов:
Назначение Кобылкина - практически единственное сегодняшнее решение, которое мне понравилось. Экологических проблем в стране масса и я надеюсь, что он начнёт аккуратно с ними разбираться. Репутация позволяет надеяться на то, что он справится.
Те, кто ждал отставки Владимира Мединского, оказались разочарованы. Не вызывают энтузиазма у комментаторов и новые министры науки и образования.
Если кто волновался - Владимир Мединский остался министром культуры. Теперь официально.
Никифоров в отставку, вместо него Носков.
Лавров, Шойгу, Мединский, Колокольцев-- бессменные.
Глава ФАНО теперь станет министром науки. Да, не так себе представляли академики ликвидацию ненавистного ФАНО...
Мединский на месте, охранник глава МЧС, глава омерзительной организации ФАНО, который не имеет никакого отношения к науке и высшему образованию, отвечает за науку и образование. И Мутко. Я вот только не понимаю, почему я этому до сих пор удивляюсь.
Не могу понять, зачем был сохранен самый одиозный Министр культуры Владимир Мединский, министр у которого проворовались кажется абсолютно все подчиненные?
"...Одно все-таки сделал хорошее ближний боярин [Лорис-Меликов], это что убрал дорогого нам всем графа Толстого [министр народного просвещения в 1866-1880 гг. ], общую нашу симпатию, - сказал профессор-балагур. - Мне говорили, что, когда его уволили, то в дворцовой церкви люди целовались: "Толстой ушел, воистину ушел!" (Алданов. "Истоки")
А вот сейчас Мединский остался. И Васильева тоже. Как тут не вспомнить с тоской времена Александра II Освободителя.
Все-таки нынешняя власть великая мастерица тянуть кота за хвост, чтобы в конце концов прийти к самому ожидаемому и тошнотворному решению.
А я уже шею вымыл и заготовил такие волшебные стихи:
Мединского убрали.
Отечество, ликуй!
Конец твоей печали:
Ему отрежут нос.
Но стихи не пригодились, нет у власти чувства гармонии.
Васильева - министр просвещения. Теперь официально. Курс на единую общенациональную школу будет продолжен.
Чтобы создать индивида - нужно сначала создать нацию.
Министерство патриотического просвещения.
Министерство культурной пропаганды.
Министерство науки? Каким-то оно будет...
Министром науки и высшего образования стал Котюков. Немного неожиданно (для меня лично, а так-то логика есть, конечно).
Министр науки:
Михаил Михайлович Котюков родился 21 декабря 1976 года в Красноярске.
В 1999 году окончил Красноярский государственный университет по специальности «финансы и кредит».
С 1997 года работал в главном финансовом управлении администрации Красноярского края экономистом, затем начальником отдела.
С 2001 года — начальник финансового отдела ОАО «Красноярскагропромдорстрой».
Но наибольшего количества комментариев удостоилось другое новое назначение.
Сам список скучненький, все при своих, что можно было ожидать уже от списка вице-премьеров. Что строительная отрасль досталась Собянину - это логично, и что в МЧС прислали ревизора. Из удивившего меня назову только Минсельхоз. Ткачев был могучий лоббист и представитель группы интересов "Дети кукурузы". Но, как известно, у генерала есть свои дети.
Патрушева кинули на сельское хозяйство.
Самый шикарный выбор это Минсельхоз. Его возглавит сын Николая Патрушева Дмитрий. По-моему, впервые министром назначили сына действующего чиновника, но это не исключение, а правило, потому что они сформировали новое дворянство, так что готовьтесь.
Анонимный канал Дмитрия Колезева
"Принцев" все больше: Воробьев, Турчак, теперь вот. Наследственная аристократия.
Новости нашей латифундии. Семье Патрушевых отдали сельское хозяйство России.
Теперь ещё и сельское хозяйство жалко.
Патрушевы, славная династия хлеборобов.
«Яблоко от яблони недалеко падает» теперь лозунг российского сельского хозяйства.
Для нас овцеводство и скотоводство —
Это, господа, наше производство
(Козьма Прутков на назначение Д.Патрушева министром сельского хозяйства РФ)
Люди удивляются, с какого перепоя сынок известного гбшника Николая Патрушева назначен министром сельского хозяйства. Не с перепоя, а с перенюха. Как известно, его отец на своем персональном самолете чемоданы с кокаином из Аргентины возил и был буквально схвачен за руку. Теперь канал поставок перекрыли. А гбешники привыкли на дури зарабатывать, да и самим допинг требуется. Вот и решили они самостоятельно в России коку выращивать, чтобы ни от каких колумбийцев с аргентинцами не зависеть. Младший Патрушев будет внедрять в России коку, как Хрущев - кукурузу. Под руководством нового министра кока станет самой популярной сельскохозяйственной культурой :)
Знакомьтесь: Дмитрий Патрушев, новый министр сельского хозяйства России.
А чего с ним знакомиться-то? "Диссернет" его сто лет уж знает, как облупленного.
Вот тут докторская диссертация его - https://www.dissernet.org/expertise/patrushevdn2008.htm
А тут и кандидатская - https://www.dissernet.org/expertise/patrushevdn2003.htm
Кстати, скоро месяц, как сайт "Диссернета" в России заблокирован. Попал под ковровую бомбардировку Роскомнадзора по ходу неравной битвы с Телеграмом. Так что пользуйтесь VPN-om и не жалуйтесь...
О новом министре сельского хозяйства Дмитрии Патрушеве Википедия сообщает: "Старший сын Николая Патрушева - секретаря Совета безопасности Российской Федерации. Имеет детей".
Последняя фраза проникнута верой в будущее России.
Девушка из «новой газеты», которая звонила мне за комментарием по Дмитрию Патрушеву, перезвоните, пожалуйста, или просто напишите: это назначение делает отставку Патрушева-отца максимально вероятной
ох, беда! только вчера "похоронили" патриарха Кирилла в связи с назначением митр.Тихона на псковскую кафедру, сейчас начнут "хоронить" Путина в связи с назначением молодого Патрушева в министры по зерну. "Явлен преемник"! (а ведь Путин - такой молодой, практически мой ровесник. И хоронят, хоронят каждый день! Патриарх, правда, постарше)
(чтоб она вся сдохла эта российская политическая писанина).
Есть, впрочем, и комментаторы, которым такой выбор кажется логичным и правильным.
Ну вот свершилось!!!
Новое правительство утверждено!!!
Про Мединского и Васильеву мы знали заранее. Про Лаврова, который не ушел, тоже.
Меня чрезвычайно радует появление в составе министров Владимира Якушева и Дмитрия Кобылкина. Это находка президента и премьера. Они были лучшими губернаторами в стране, наверняка станут отличными министрами. Работал с ними. Уверен в этом.
Удивил Патрушев - сын руководителя Совбеза - но Россельхозбанк и династийность - компенсируют мое удивление. Для технического правительства доверенных и проверенных министров выполняющих указы Президента - самое то!
Очень доволен новым министром сельского хозяйства. Не хочу писать длинных пафосных памфлетов а-ля "РОЖДЕНИЕ РУССКОЙ АРИСТОКРАТИИ", но есть ряд соображений, чисто практического свойства:
1. Суверенных наций без своих национальных (политических) элит не бывает.
2. Элиты ВСЕГДА стремятся к наследственному характеру. В противном случае, это не элиты, а временщики и нувориши.
3. Родовая аристократия выгоднее обществу, чем современные "теневые" элиты, которые не несут никакой ответственности.
4. Родовая аристократия - самый оптимальный механизм для воспроизводства и функционирования национальных по характеру элит.
Хотел бы я почитать возражения на эти пункты.
Главное возражение здесь, видимо, заключается в том, что жить при феодализме никому неохота.
Самое главное в новом российском правительстве
Это манифестация сословного принципа организации власти.
Управление госкорпорациями и министерские портфели закрепляются за членами одной группы и передаются фактически по наследству.
Вот так выглядит социальный регресс.
Новости постмодерна: два тренда получили подтверждение сегодня при объявлении состава кабинета министров: ослабление Сергея Кужугетовича и переход от политбюро к аристократии.
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