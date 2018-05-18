"Бесславные ублюдки": соцсети о новом правительстве РФ

Владимир Путин принял предложения Дмитрия Медведева по поводу нового состава правительства, и список тех, кто в него вошел, наконец объявлен официально. Большинство имен публике хорошо знакомы и вызывают не удивление, а досаду. Все шутки по поводу назначения Виталия Мутко на пост вице-премьера по строительству пошучены уже неделю назад.

Федор Крашенинников

Список нового правительства надо публиковать с шапкой «бесславные ублюдки». Ну правда - омерзительное сборище.

Константин Янкаускас

‪«Новый» состав правительства. Могильщики медицины, образования и культуры ‬- Скворцова, Васильева и Мединский - остались на своих местах. Силуанов, который финансирует похороны социальной сферы, - повышен до первого вице-премьера. Разваливший спорт Мутко - тоже повышен до вице-премьера по строительству. Команда молодости нашей, команда с которой нам не жить.

Дабл Ять

За каждой фамилией - килотонны энергии, сжатой, как пружина. Энергии, направленной на о̶б̶о̶г̶а̶щ̶е̶н̶и̶е̶ ̶п̶о̶д̶к̶о̶н̶т̶р̶о̶л̶ь̶н̶ы̶х̶ ̶ф̶и̶н̶а̶н̶с̶о̶в̶ы̶х̶ ̶г̶р̶у̶п̶п̶ мощный рывок для всей России!

Обсуждали на прошлой неделе и то, что Сергей Приходько, один из героев расследования ФБК про Настю Рыбку, в итоге ушел из вице-премьеров - однако, как выяснилось, ушел он не слишком далеко (в отличие от других героев: Олег Дерипаска сегодня вышел из совета директоров РУСАЛа, а последний пост в Инстаграме Насти Рыбки был опубликован еще в начале марта).

Александр Плющев

НУ вот и вторая (микро)сенсация: Приходько назначен замглавы аппарата правительства. Раньше он этот аппарат возглавлял в ранге вице-премьера. Так что ФБК не выбивает, а всего лишь понижает :)

Козлов Дейли

Для Сергея Эдуардовича это отличный вариант: должность, кабинет, автомобиль с люстрой и при этом отсутствие прежнего геморроя

Один из наиболее забавных фактов о новом правительстве - то, что в него вошли сразу трое бывших охранников Путина, один из которых возглавил Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Антон Орех

В стране, непригодной для жизни, самое важное министерство – это МЧС. Но именно МЧС – одно из немногих, где случились перемены при «новом» правительстве. Именно МЧС не справлялось настолько, что старого министра оставить не могли.

Методичка

Новый глава МЧС - Евгений Зиничев. Тот самый Зиничев, бывший охранник Путина, который и трех месяцев не смог высидеть на посту губернатора Калининградской области, попросившись в привычную среду. На месте замглавы ФСБ он пробыл полтора года.



Анонимный канал Дмитрия Колезева

Хочу как-нибудь увидеть совещание главы Росгвардии Золотова, главы МЧС Зиничева и губернатора Тульской области Дюмина. Три охранника Путина.

В общем и целом состав правительства похож на список "приближенных к телу", иронизируют в Сети.

Одно назначение, достойное позитивной оценки - новый министр природных ресурсов и экологии, бывший губернатор Ямало-Ненецкого округа - обнаружил в правительстве политолог Аббас Галлямов:

Назначение Кобылкина - практически единственное сегодняшнее решение, которое мне понравилось. Экологических проблем в стране масса и я надеюсь, что он начнёт аккуратно с ними разбираться. Репутация позволяет надеяться на то, что он справится.

Те, кто ждал отставки Владимира Мединского, оказались разочарованы. Не вызывают энтузиазма у комментаторов и новые министры науки и образования.

Ксения Болецкая

Если кто волновался - Владимир Мединский остался министром культуры. Теперь официально.

Никифоров в отставку, вместо него Носков.

Наталья Геворкян

Лавров, Шойгу, Мединский, Колокольцев-- бессменные.

Александр Черных

Глава ФАНО теперь станет министром науки. Да, не так себе представляли академики ликвидацию ненавистного ФАНО...

Илья Красильщик

Мединский на месте, охранник глава МЧС, глава омерзительной организации ФАНО, который не имеет никакого отношения к науке и высшему образованию, отвечает за науку и образование. И Мутко. Я вот только не понимаю, почему я этому до сих пор удивляюсь.

ПОСТПРАВДА

Не могу понять, зачем был сохранен самый одиозный Министр культуры Владимир Мединский, министр у которого проворовались кажется абсолютно все подчиненные?

Николай Руденский

"...Одно все-таки сделал хорошее ближний боярин [Лорис-Меликов], это что убрал дорогого нам всем графа Толстого [министр народного просвещения в 1866-1880 гг. ], общую нашу симпатию, - сказал профессор-балагур. - Мне говорили, что, когда его уволили, то в дворцовой церкви люди целовались: "Толстой ушел, воистину ушел!" (Алданов. "Истоки")

А вот сейчас Мединский остался. И Васильева тоже. Как тут не вспомнить с тоской времена Александра II Освободителя.

Александр Тимофеевский

Все-таки нынешняя власть великая мастерица тянуть кота за хвост, чтобы в конце концов прийти к самому ожидаемому и тошнотворному решению.

А я уже шею вымыл и заготовил такие волшебные стихи:

Мединского убрали.

Отечество, ликуй!

Конец твоей печали:

Ему отрежут нос.

Но стихи не пригодились, нет у власти чувства гармонии.

Егор Холмогоров

Васильева - министр просвещения. Теперь официально. Курс на единую общенациональную школу будет продолжен.

Чтобы создать индивида - нужно сначала создать нацию.

Андрей Десницкий

Министерство патриотического просвещения.

Министерство культурной пропаганды.

Министерство науки? Каким-то оно будет...

Егор Быковский

Министром науки и высшего образования стал Котюков. Немного неожиданно (для меня лично, а так-то логика есть, конечно).

Олег Кашин

Министр науки:

Михаил Михайлович Котюков родился 21 декабря 1976 года в Красноярске.

В 1999 году окончил Красноярский государственный университет по специальности «финансы и кредит».

С 1997 года работал в главном финансовом управлении администрации Красноярского края экономистом, затем начальником отдела.

С 2001 года — начальник финансового отдела ОАО «Красноярскагропромдорстрой».

Но наибольшего количества комментариев удостоилось другое новое назначение.

​Екатерина Шульман

Сам список скучненький, все при своих, что можно было ожидать уже от списка вице-премьеров. Что строительная отрасль досталась Собянину - это логично, и что в МЧС прислали ревизора. Из удивившего меня назову только Минсельхоз. Ткачев был могучий лоббист и представитель группы интересов "Дети кукурузы". Но, как известно, у генерала есть свои дети.

Демьян Кудрявцев

Патрушева кинули на сельское хозяйство.

Кирилл Шулика

Самый шикарный выбор это Минсельхоз. Его возглавит сын Николая Патрушева Дмитрий. По-моему, впервые министром назначили сына действующего чиновника, но это не исключение, а правило, потому что они сформировали новое дворянство, так что готовьтесь.

Анонимный канал Дмитрия Колезева

"Принцев" все больше: Воробьев, Турчак, теперь вот. Наследственная аристократия.

Владимир Корсунский

Новости нашей латифундии. Семье Патрушевых отдали сельское хозяйство России.

Катерина Гордеева

Теперь ещё и сельское хозяйство жалко.

Иван Давыдов

Патрушевы, славная династия хлеборобов.

Антон Красовский

«Яблоко от яблони недалеко падает» теперь лозунг российского сельского хозяйства.

Остап Кармоди

Для нас овцеводство и скотоводство —

Это, господа, наше производство

(Козьма Прутков на назначение Д.Патрушева министром сельского хозяйства РФ)

Игорь Эйдман

Люди удивляются, с какого перепоя сынок известного гбшника Николая Патрушева назначен министром сельского хозяйства. Не с перепоя, а с перенюха. Как известно, его отец на своем персональном самолете чемоданы с кокаином из Аргентины возил и был буквально схвачен за руку. Теперь канал поставок перекрыли. А гбешники привыкли на дури зарабатывать, да и самим допинг требуется. Вот и решили они самостоятельно в России коку выращивать, чтобы ни от каких колумбийцев с аргентинцами не зависеть. Младший Патрушев будет внедрять в России коку, как Хрущев - кукурузу. Под руководством нового министра кока станет самой популярной сельскохозяйственной культурой :)

Сергей Пархоменко

Знакомьтесь: Дмитрий Патрушев, новый министр сельского хозяйства России.

А чего с ним знакомиться-то? "Диссернет" его сто лет уж знает, как облупленного.

Вот тут докторская диссертация его - https://www.dissernet.org/expertise/patrushevdn2008.htm

А тут и кандидатская - https://www.dissernet.org/expertise/patrushevdn2003.htm

Кстати, скоро месяц, как сайт "Диссернета" в России заблокирован. Попал под ковровую бомбардировку Роскомнадзора по ходу неравной битвы с Телеграмом. Так что пользуйтесь VPN-om и не жалуйтесь...

Николай Руденский

О новом министре сельского хозяйства Дмитрии Патрушеве Википедия сообщает: "Старший сын Николая Патрушева - секретаря Совета безопасности Российской Федерации. Имеет детей".

Последняя фраза проникнута верой в будущее России.

Кирилл Рогов

Девушка из «новой газеты», которая звонила мне за комментарием по Дмитрию Патрушеву, перезвоните, пожалуйста, или просто напишите: это назначение делает отставку Патрушева-отца максимально вероятной

Александр Морозов

ох, беда! только вчера "похоронили" патриарха Кирилла в связи с назначением митр.Тихона на псковскую кафедру, сейчас начнут "хоронить" Путина в связи с назначением молодого Патрушева в министры по зерну. "Явлен преемник"! (а ведь Путин - такой молодой, практически мой ровесник. И хоронят, хоронят каждый день! Патриарх, правда, постарше)

(чтоб она вся сдохла эта российская политическая писанина).

​Есть, впрочем, и комментаторы, которым такой выбор кажется логичным и правильным.

Андрей Колядин

Ну вот свершилось!!!

Новое правительство утверждено!!!

Про Мединского и Васильеву мы знали заранее. Про Лаврова, который не ушел, тоже.

Меня чрезвычайно радует появление в составе министров Владимира Якушева и Дмитрия Кобылкина. Это находка президента и премьера. Они были лучшими губернаторами в стране, наверняка станут отличными министрами. Работал с ними. Уверен в этом.

Удивил Патрушев - сын руководителя Совбеза - но Россельхозбанк и династийность - компенсируют мое удивление. Для технического правительства доверенных и проверенных министров выполняющих указы Президента - самое то!

Терем-теремок

Очень доволен новым министром сельского хозяйства. Не хочу писать длинных пафосных памфлетов а-ля "РОЖДЕНИЕ РУССКОЙ АРИСТОКРАТИИ", но есть ряд соображений, чисто практического свойства:



1. Суверенных наций без своих национальных (политических) элит не бывает.



2. Элиты ВСЕГДА стремятся к наследственному характеру. В противном случае, это не элиты, а временщики и нувориши.



3. Родовая аристократия выгоднее обществу, чем современные "теневые" элиты, которые не несут никакой ответственности.



4. Родовая аристократия - самый оптимальный механизм для воспроизводства и функционирования национальных по характеру элит.



Хотел бы я почитать возражения на эти пункты.

Главное возражение здесь, видимо, заключается в том, что жить при феодализме никому неохота.

Валерий Соловей

Самое главное в новом российском правительстве

Это манифестация сословного принципа организации власти.

Управление госкорпорациями и министерские портфели закрепляются за членами одной группы и передаются фактически по наследству.

Вот так выглядит социальный регресс.

Давыдов.Индекс

Новости постмодерна: два тренда получили подтверждение сегодня при объявлении состава кабинета министров: ослабление Сергея Кужугетовича и переход от политбюро к аристократии.