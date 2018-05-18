В Омске полиция обыскала квартиру журналиста Виктора Корба

В квартире омского журналиста Виктора Корба полиция провела обыск в связи с расследованием уголовного дела о публикации последнего слова Бориса Стомахина, российского публициста, осуждённого "за разжигание национальной вражды и призывы к экстремистским действиям. Корбу вменяются в вину публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма. Об этом журналист сообщил на своей странице в ФБ:

Борис Стомахин в 2006 получил самый большой срок заключения среди всех осуждённых за возбуждение ненависти или вражды. Он вышел на свободу в марте 2011 года, но был вновь задержан в 2012 года по подозрению в нарушении тех же статей Уголовного кодекса. 22 апреля 2014 года приговорён к шести с половиной годам лишения свободы.