"Исламское государство" заявило об ответственности за нападение в Грозном

Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за нападение на православный храм Архангела Михаила в Грозном. Об этом в воскресенье, 20 мая, сообщила независимая мониторинговая группа SITE Intelligence Group.

Официально о мотивах нападавших на православный храм в Грозном ничего не известно. Следственный комитет России завел уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил данные, известные к настоящему времени о нападавших: "Двое из них – жители села Гелдаган, один – из посёлка Аргунский, расположенного недалеко от Грозного. По данным МВД по ЧР главарь группы являлся уроженцем и жителем одного из соседних регионов", написал Кадыров в своем канале в мессенджере Telegram.

Все четверо пытались захватить заложников в православном храме Архангела Михаила в субботу, 19 мая. Погибли двое полицейских и один прихожанин. Нападавшие были застрелены сотрудниками полиции.

(*"Исламское государство" – террористическая группировка, запрещённая в России")