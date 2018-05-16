Белый дом выражает надежду, что саммит США – КНДР состоится

Белый дом выразил надежду, что запланированный саммит между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом все же состоится, несмотря на угрозу Пхеньяна отменить его. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в интервью телеканалу Fox News. В то же время она не исключила, что "переговоры могут быть жесткими".

По ее словам, президент США готов к тому, что встреча состоится, а если не состоится, "мы продолжим кампанию максимального давления". Сандерс заявила об этом после того, как стало известно, что Север приостановил переговоры на высоком уровне с Югом, запланированные на 16 мая, из-за совместных военных учений США и Южной Кореи. Пхеньян также поставил под сомнение возможность проведения саммита 12 июня в Сингапуре.

Северокорейское агентство ЦТАК назвало совместные учения США и Южной Кореи "провокацией, противоречащей позитивному политическому развитию на Корейском полуострове".

Первый вице-министр иностранных дел Северной Кореи Ким Геи Гван заявил, что КНДР "больше не интересуют переговоры, которые будут касаться принятия одностороннего требования о том, чтобы мы отказались от нашего ядерного потенциала". Около 100 боевых самолетов, включая бомбардировщики B-52 и истребители F-15K, проводят двухнедельные маневры Max Thunder. Соединенные Штаты и Южная Корея говорят, что такие учения предназначены только для оборонительных целей.