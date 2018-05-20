Вашингтон и Сеул добиваются участия КНДР в саммите с США

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор и обсудили, как обеспечить участие Северной Кореи в саммите между Трампом и главой КНДР Ким Чен Ыном. Необходимость в этом возникла после того, как Северная Корея пригрозила выйти из переговоров на высоком уровне с Сеулом. Как сообщает канцелярия президента Южной Кореи, Мун Чжэ Ин и Трамп говорили по телефону 20 минут и обменялись мнениями о последних жестах Северной Кореи.

"Оба лидера будут тесно и неуклонно работать для успешного проведения саммита Северная Корея - США, который состоится 12 июня, включая предстоящий саммит Южной Кореи и США", - говорится в заявлении.

Мун и Трамп намерены встретиться во вторник в Вашингтоне, прежде чем северокорейский лидер Ким Чен Ын встретится с Трампом 12 июня в Сингапуре.

Хотя исторический межкорейский саммит в конце апреля вызвал надежды на примирение, Северная Корея в последние дни резко изменила свой тон. Главный переговорщик от Северной Кореи Ри Сон Гвон заявил в четверг, что не будет вести переговоры с Южной Кореей, в связи с проведением совместных американо-южнокорейских учений в Южной Корее под названием Max Thunder. Он также угрожал отказаться от проведения встречи на высшем уровне между Соединенными Штатами и КНДР.