После аварии вертолета умер бывший замдиректора ФСБ

Бывший заместитель директора ФСБ генерал-полковник Анатолий Ежков умер после жесткой экстренной посадки вертолета в Хабаровском крае - сообщает "Интерфакс".

Как сообщает Сибирь.Реалии, вертолет "Газель 342", принадлежащий предпринимателю из Амурской области Сергею Мельниченко, сгорел после жесткой посадки. Трое находившихся в вертолете успели эвакуироваться, но у одного из них - генерала ФСБ - по дороге к охотничьему домику предположительно случился сердечный приступ, и он скончался. У второго пассажира, предпринимателя из Хабаровского края, серьезная травма позвоночника. По данным "Интерфакса", они летели на рыбалку.

Вертолет приземлился в Тугуро-Чумиканском районе недалеко от реки Уда, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Частный вертолет Ми-2 с места жесткой посадки вылетел в поселок Экимчан с двумя пострадавшими на борту. Портал "ПортАмур" со ссылкой на администрацию района сообщил, что последний рейс вертолета "Газель342" не был зарегистрирован.

​"Жаль, что у нас нет законодательного механизма для борьбы с подобным нелегальным туризмом. Вы уже наверно заметили, что мы то ищем кого-то пропавшего в нашем районе, то разбиваются у нас. Это — проблема для нас", — передало издание комментарий главы администрации Тугуро-Чумиканского района Изабеллы Осиповой.

Генерал Ежков был заместителем директора ФСБ до лета 2004 года, после этого он работал в компании "Сибур".