Спецпрокурор закончит расследование "российского следа" к 1 сентября

Спецпрокурор США Роберт Мюллер к 1 сентября завершит расследование по одному из пунктов дела о вероятном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом газете The New York Times рассказал юрист Дональда Трампа Рудольф Джулиани. Мюллер, в частности, должен сделать вывод о том, препятствовал ли президент США расследованию так называемого "российского следа".

По словам Джулиани, о предполагаемых сроках окончания расследования спецпрокурор сообщил несколько недель назад во время обсуждения условий, на которых Трамп согласится дать показания под присягой. Об этом ранее рассказал телеканал CNN. По мнению юриста, если расследование затянется, то это сможет оказать давление на избирателей во время промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре этого года.

В конце апреля The New York Times стало известно, что Мюллер предоставил адвокатам Трампа более 40 вопросов, связанных с расследованием предполагаемого вмешательства России в американские президентские выборы в 2016 году. Часть вопросов касается взаимодействия президента США с бывшим советником по национальной безопасности Майклом Флинном. Вторая часть вопросов связана экс-главой ФБР Джеймсом Коми. Несколько вопросов касаются бывшего генпрокурора США Джеффа Сешнса. Остальные вопросы, по данным газеты, касаются предполагаемого сговора с Россией в рамках предвыборной кампании 2016 года.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. В начале августа 2017 года спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в выборах. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.