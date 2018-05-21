Суд арестовал нового обвиняемого по делу математика Богатова

Пресненский районный суд арестовал до 30 июня жителя Ставрополя Владислава Кулешова по делу о призывах к терроризму с использованием интернета и организации массовых беспорядков в Москве. Об этом сообщает ТАСС. Речь идет об уголовном деле, по которому до этого проходил отпущенный на свободу 17 мая математик Дмитрий Богатов, —отметил пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Дмитрий Богатов, преподаватель Московской финансово-юридической академии, был задержан в апреле 2017 года. По версии следствия, молодой человек под вымышленным именем призывал в социальных сетях к насилию во время прошлогодней акции на Манежной площади 2 апреля. По мнению защиты и коллег Богатова, он не совершал преступления, так как его IP-адресом мог воспользоваться любой пользователь анонимной сети Tor, оператором которой был математик. В экспертно-криминалистическом центре МВД заявили, что не нашли никаких доказательств вины Богатова.

16 мая следствие прекратило уголовное преследование Дмитрия Богатова из-за отсутствия состава преступления в его действиях. Само уголовное дело не закрыто. 11 апреля Следственный комитет продлил до конца июня срок его расследования.