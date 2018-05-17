Голикова расплакалась, уходя с должности главы Счётной палаты

Государственная дума России в четверг освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты. Выступая перед депутатами, Голикова расплакалась.

Представление о досрочной отставке Голиковой с этого поставнес в парламент президент Владимир Путин. Ранее её кандидатура была предложена премьером Дмитрием Медведевым на место вице-премьера по социальным вопросам в новом составе правительства.

Теперь, согласно Конституции, Госдума предложит президенту не менее трех претендентов на должность главы Счётной палаты, после чего парламент должен утвердить выбранного им человека.

"Единая Россия" выдвигает на этот пост бывшего министра финансов, руководителя Центра стратегических разработок Алексея Кудрина. 14 мая Кудрин заявил журналистам, что принял это предложение. В числе своих основных задач в случае утверждения на эту должность он назвал совершенствование методов борьбы с коррупцией.

Кудрин также сообщил, что ему не делали других предложений о работе – в частности, в администрации президента России, и добавил, что лично не разговаривал с Владимиром Путиным по поводу назначения в Счетную палату.





