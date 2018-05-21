Помпео: США будут подавлять любые признаки агрессии Ирана

Госссекретарь Майк Помпео заявил, что будет работать с Пентагоном и региональными союзниками США, чтобы подавлять любые проявления иранской агрессии. Об этом он заявил в Вашингтоне в Фонде "Наследие" в своем выступлении, посвященном новой стратегии США в отношении Ирана. Он пообещал, что США окажут беспрецедентный финансовый нажим на Иран.

Помпео заявил, что облегчение санкций в отношении Ирана последует только тогда, когда США увидят полноценные измнения в политике Ирана. Вместе с тем он подчеркнул, что США открыты "для новых шагов" со стороны Ирана и союзников.

Госсекретарь изложил 12 американских требований к Ирану, которые включают вывод иранских войск из Сирии. Глава американской дипломатии также заявил, что будет сделано всё для того, чтобы возвратить домой каждого захваченного Ираном американца.

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