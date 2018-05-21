Госсекретарь Помпео объявит новую стратегию в отношении Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео наметит новую стратегию США в отношении Ирана в своей первой крупной речи с момента вступления в должность. Представители США объявили, что Помпео представит "дипломатическую дорожную карту" по Ирану в речи, с которой он выступит в консервативном фонде "Наследие" в Вашингтоне (в 16 часов по московскому времени).

Выступление состоится почти через две недели после того, как президент Дональд Трамп объявил, что США отказываются от ядерной сделки 2015 года между Тегераном и мировыми державами.

Соглашение предоставило Ирану снятие экономических санкций в обмен на приостановление его ядерной программы. Помимо США и Ирана в соглашении участвовали Германия, Великобритания, Франция, Китай и Россия.

Решение США подверглось критике со стороны европейских союзников Вашингтона, которые обсуждали с Тегераном, как спасти соглашение без участия США. Китай и Россия также пообещали остаться в соглашении.

Брайан Хук, старший советник Помпео, сказал, что новый подход США будет направлен на определение "рамок, которые будут решать всю совокупность угроз, исходящих от Ирана". "Мы видим возможность противостоять угрозам Ирана в отношении ядерного оружия и распространения, а также создать более совершенную архитектуру нераспространения и сдерживания для Ирана и региона", – сказал Хук в ходе телефонной конференции 18 мая. Он не представил подробностей выступления Помпео, но сказал, что целью его будет представление видения США в отношении того, как достичь "лучшей сделки", чем ядерное соглашение 2015 года, которое было подписано при предшественнике Трампа Бараке Обаме.